TAGESVORSCHAU: Termine am 14. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 14. November 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 06:40 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 h Pk) 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 h Analystencall) 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen (13.30 h Analystencall) 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen (10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 h Pk, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Cewe, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen (detailliert) (11.30 h Pk) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen (13.00 h Call) 07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Aumann, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Q3-Zahlen 07:30 DEU: GFT Technologies, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Baywa, Q3-Zahlen (8.30 h Analystencall) 07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen (13.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen (8.00 h Pk) 07:30 FRA: Scor, Q3-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 08:00 DEU: MBB, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz 08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Q3-Zahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert) 12:00 FRA: Thales, Capital Markets Day 16:30 DEU: Biontech, 'Innovation Series Day' zu Forschung & Entwicklung per Webcast 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen 22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: ASML Holding, Investor Day SWE: Volvo AB, Capital Markets Day USA: Applied Materials, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/24 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/24 08:00 GBR: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Handelsbilanz 9/24 08:00 GBR: Privatkonsum Q3/24 (vorab) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/24 08:00 ROU: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 09:30 NLD: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 9/24 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Destatis: Überschuldete Personen mit Schulden bei Onlinehändlern, Jahre 2018-2023 09:00 DEU: Konferenz «TransVer Day 2024» des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) u.a. mit GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen Im Rahmen der diesjährigen Konferenz stellt der GDV seinen aktuellen Nachhaltigkeitsbericht vor und zeigt die Fortschritte der deutschen Versicherer bei der Umsetzung ihrer Klimaziele auf. 09:00 DEU: Pressebriefing IAA Mobility 2025, München 09:15 DEU: Jubiläums-Veranstaltung Fraport «Standortfaktor Luftfahrt - 100 Jahre Flughafengeschichte Frankfurt» 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zur Taxonomie 10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt eine Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen die Genehmigung des LNG-Terminals im Hafen Lubmin, Leipzig 11:00 DEU: Pk Bankhaus Metzler: «Investment-Strategie 2025» u.a. mit dem Chef der Privatbank, Gerhard Wiesheu, Frankfurt 18:00 DEU: Willy-Brandt-Gespräch 2024: «Der Westen» in der Krise? Die Zukunft der transatlantischen Beziehungen nach der US-Präsidentschaftswahl u.a. mit dem Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link, dem US-amerikanischen Historiker Michael Kimmage, Berlin ECU: 29. Iberoamerika-Gipfel, Cuenca Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas, Spaniens und Portugals AZE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku + 09.30 Pressekonferenz der NGO-Dachorganisation Climate Action Network + 11.00 Pressekonferenz der EU + 12.00 Event zum Thema Künstliche Intelligenz und Klima + IAEA-Chef Rafael Grossi zum Atomausstieg in Deutschland

