Devisen: Eurokurs etwas gefallen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im späten New Yorker Devisenhandel an der Marke von 1,0550 US-Dollar eingependelt. Er notierte damit leicht unter dem Niveau im späten europäischen Handel. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0533 (Mittwoch: 1,0629) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9493 (0,9408) Euro gekostet.

Die Nervosität am Devisenmarkt bleibt hoch. Der Dollar hat zuletzt durch den Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November erheblich Aufwind bekommen. Dieser hatte im Wahlkampf Steuersenkungen sowie höhere Einfuhrzölle versprochen, was den Inflationsdruck erhöhen und die US-Notenbank bei künftigen Zinssenkungen vorsichtiger agieren lassen dürfte./bek/he