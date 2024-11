Dr. Martin Hock gewinnt kumU 2024: Feierliche Preisverleihung auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz

EQS-Media / 14.11.2024 / 15:08 CET/CEST



Frankfurt am Main, 14. November 2024

Dr. Martin Hock gewinnt kumU 2024: Feierliche Preisverleihung auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz

Der Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) hat auf der gestrigen Abendveranstaltung der 38. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) zum sechsten Mal seit 2019 seinen prestigeträchtigen Journalistenpreis kumU verliehen.

Der Preis würdigt journalistische Beiträge, die fachliche Tiefe mit einer verständlichen Darstellung der Zusammenhänge zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt kombinieren. Besonders ausgezeichnet werden Artikel, die diesen Zusammenhang klar und anschaulich vermitteln – auch durch praxisnahe Beispiele.

Die Gewinner des Journalistenpreises kumU 2024

1. Platz: Dr. Martin Hock mit seinem Beitrag: „Sind Familienunternehmen besser?“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung), Dotierung: 2.500 Euro

Der Artikel von Dr. Martin Hock überzeugt durch analytische Tiefe und eine klare, verständliche Darstellung komplexer Zusammenhänge. Er zeigt auf, wie Familienunternehmen ihre spezifischen Vorteile am Kapitalmarkt ausspielen, Fonds sich diese zu Nutze machen und damit langfristig stabile Renditen erwirtschaften können. Diese fundierte und ausgewogene Betrachtung, gepaart mit präziser, faktenreicher Argumentation, macht Dr. Hocks Beitrag zu einem herausragenden Beispiel für qualitativ hochwertigen Finanzjournalismus.

2. Platz: Alexander Bosch mit seinem Beitrag „Unternehmer braucht das Land!“ (AnlegerPlus), Dotierung: 1.000 Euro

Alexander Bosch landet auf dem zweiten Platz für seinen Artikel „Unternehmer braucht das Land!“, der die Herausforderungen der Unternehmensnachfolge in Deutschland thematisiert. Die Jury lobt insbesondere das spannende wirtschafts- und gesellschaftspolitische Plädoyer, das die großen Herausforderungen im Kontext der aktuellen Wirtschaftslage aufgreift. Der Artikel überzeugt durch die tiefgehende Analyse eines zentralen Problems sowie eine journalistisch hochwertige Aufbereitung, anhand derer die Bedeutung des Kapitalmarktes für die Unternehmensnachfolge verdeutlicht wird.

3. Platz: Dr. Martin Ahlers mit seinem Beitrag „Rolle rückwärts“ (GoingPublic Magazin), Dotierung: 500 Euro

Dr. Martin Ahlers wird für seinen Beitrag „Rolle rückwärts“ mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Der Artikel beleuchtet den fortschreitenden Trend von Delistings und die damit verbundenen Folgen für den deutschen Kapitalmarkt. Die Jury hebt die fundierte Darstellung des Themas hervor, das trotz seiner Komplexität klar und zugänglich präsentiert wird. Der Artikel zeichnet sich durch eine präzise Analyse aus und zeigt eindringlich, warum der Rückzug vom Kapitalmarkt für viele Unternehmen problematisch sein kann.

Feierliche Preisverleihung auf der MKK Abendveranstaltung

Die 38. Münchner Kapitalmarkt Konferenz bot als größte Investorenkonferenz für Small- und Midcaps im süddeutschen Raum die ideale Plattform für die feierliche Preisverleihung. Im Anschluss an den ersten Konferenztag luden die Veranstalter zu einer Abendveranstaltung ins Münchner Park Café ein, in deren Rahmen die Verleihung des kumU-Awards stattfand.

Nach der Begrüßung durch Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU, würdigte Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München und Mitglied der kumU-Jury, den diesjährigen Gewinner, Dr. Martin Hock, Finanz- und Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeine Zeitung, in einer Laudatio. Neben der Wertschätzung für den prämierten Beitrag hob Feiler vor allem die hohe Affinität Dr. Martin Hocks zu Themen rund um den kapitalmarktorientierten Mittelstand hervor. Es sei daher kein Zufall, dass er den Preis nach 2020 bereits zum zweiten Mal entgegennehmen könne.

Ingo Wegerich, Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU: „Der kapitalmarktorientierte Mittelstand leistet einen wesentlichen Beitrag zu Wachstum und Innovation in Deutschland. Die prämierten Beiträge belegen dies auf ganz unterschiedliche Weise erneut eindrucksvoll. Doch gerade kleine und mittlere Unternehmen finden im medialen Wettbewerb um Aufmerksamkeit kaum Gehör. Auch deshalb sind die prämierten Beiträge so wichtig, weil sie diese Unternehmen ins Rampenlicht rücken. Dafür sind wir den Autoren sehr dankbar und möchten auch andere Journalistinnen und Journalisten ermutigen, dem Mittelstand mehr Sichtbarkeit zu verleihen und seine Rolle als entscheidender Wohlstandsgarant unserer Volkswirtschaft in den Fokus zu rücken“.

Weitere Informationen zum Preis sowie den bisherigen Preisträgern und Preisträgerinnen finden Sie unter: kapitalmarkt-kmu.de/journalistenpreis-kumu/

Dieses Mal nicht dabei? Der kumU wird auch nächstes Jahr wieder ausgeschrieben – für im Jahr 2024 verfasste Artikel! Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen!

Bildmaterial zum Downloadfinden Sie hier: https://we.tl/t-JJrsXNpvVk

Bitte beachten Sie die Bildrechte: © Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V. / Monti Luger

Über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.

Der Verband mit Sitz in Frankfurt am Main setzt sich seit 2017 insbesondere für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMU, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft), Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Falko Bozicevic (BondGuide Media GmbH), Martin Schmeißer (ICF Kursmakler AG), Dr. Mirko Sickinger (Heuking Kühn Lüer Wojtek) sowie Christoph Weideneder (Small & Mid Cap Investmentbank AG).



