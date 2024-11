GNW-Adhoc: Poesie lässt Chinas "Grüne Stadt" erleuchten - Eröffnung der 2. Nanning International Poetry Week

^NANNING, China, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 9. November ist die zweite

Nanning International Poetry Week, die gemeinsam vom Poetry Journal der China Writers Association und dem Publicity Department of the Nanning Municipal Party Committee veranstaltet wird, offiziell eröffnet worden. Dichter aus China und dem Ausland kommen zusammen, um die Poesie zu zelebrieren und ein poetisches Bild von Nanning, der Grünen Stadt, zu zeichnen. Let Poetry Illuminate China (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3432/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3432/eng) Als eines der Schlüsselereignisse des 2. China-ASEAN (Nanning) Cultural Month steht die 2. Nanning International Poetry Week unter dem Motto ?Let Poetry Illuminate the Green City" (Lasst Poesie die grüne Stadt erleuchten). Mit Poesie als Medium und Träumen als treibende Kraft öffnet die Veranstaltung ein Fenster für internationalen kulturellen Austausch und baut eine Brücke zur ?poetry and the distant horizons"(Poesie und den fernen Horizonten). Über 70 Dichter aus verschiedenen Provinzen und Regionen Chinas sowie aus Ländern wie Kolumbien und Singapur treffen sich in Nanning, um sich im Namen der Poesie zu treffen und gemeinsam zum Kapitel des kulturellen Austauschs beizutragen. Im Rahmen der Veranstaltung wird die Gedichtanthologie Poetic Green City veröffentlicht, die 116 Gedichte umfasst, die während der ersten Poetry Week entstanden sind. Zudem wird es Gedichtvorträge und kreative Exkursionen geben. Die Dichter werden verschiedene Orte in Nanning besuchen, darunter die Panlong- Gemeinde, den Pinglu-Kanal, die Eastern Industrial New City, den Qingxiu-Berg, die Drei Straßen und Zwei Gassen, den China Jasmine Garden und Sanli Yangdu, und außerdem am Single-Musik-Event ?Love in Nanning" teilnehmen. Sie werden die moderne Stadtlandschaft von Nanning, die dynamische Entwicklung und das geschäftige Stadtleben erleben, was zu noch mehr kreativer Inspiration führt und nach und nach das farbenfrohe, poetische Porträt von Nanning entfaltet. Nanning möchte Poesie zu einem kulturellen Symbol der ?China's Green City" (Grünen Stadt Chinas) machen, indem es durch Verse Freundschaften fördert und mehr Poesie schafft, die die Schönheit von Nanning und Guangxi feiert. Diese Gedichte werden den Menschen die Poesie näherbringen, Nanning mit poetischer Empfindsamkeit erfüllen und dazu beitragen, den kulturellen Austausch zwischen China und der Welt zu fördern, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und den Austausch zwischen den Zivilisationen zu verbessern. Quelle: The Publicity Department of the Nanning Municipal Party Committee °