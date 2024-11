Ölpreise sinken leicht

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Vormittag 72,09 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel zur Lieferung im Dezember ging um 20 Cent auf 68,23 Dollar zurück.

Die Ölpreise stabilisierten sich. Am Mittwoch war der Brentpreis noch zeitweise unter 71 Dollar gefallen. Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten waren die Ölpreise stark unter Druck geraten. Vor allem der deutlich gestiegene Dollar-Kurs hatte sie belastet.

Zudem lastet weiterhin die schwache wirtschaftliche Entwicklung in China und anderen Weltregionen tendenziell auf den Preisen. Die bisher angekündigten Maßnahmen der chinesischen Regierung zur Stützung der Konjunktur haben die Märkte nicht überzeugt.

Am Nachmittag stehen zudem die wöchentlichen Zahlen zu den US-Rohölbeständen der Regierung an. Hier wird ein leichter Anstieg erwartet. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hat in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 0,8 Millionen Barrel verzeichnet./jsl/la/jha/