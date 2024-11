OTS: KfW / KfW Research: Stimmung von Wagniskapitalgebern in Deutschland ...

KfW Research: Stimmung von Wagniskapitalgebern in Deutschland bessert sich Frankfurt am Main (ots) - - Geschäftsklima-Index: Venture-Capital-Investoren beurteilen aktuelle Geschäftslage deutlich positiver - Fundraisinglage bessert sich - Exitklima bleibt frostig Die Stimmung von Wagniskapitalgebern in Deutschland hat sich im dritten Quartal 2024 deutlich verbessert. Das Geschäftsklima im Venture-Capital-Segment liegt nach mehr als zwei Jahren im Negativbereich nun wieder im langjährigen Durchschnitt. Während sich die Beurteilung der Geschäftserwartungen mit einem leichten Plus zum Vorquartal stabilisierte, stieg die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage sehr deutlich an. Das ergab das von KfW Research, dem Bundesverband Beteiligungskapital (BVK) und dem Deutsche Börse Venture Network quartalsweise erstellten Barometer zur Stimmung von Venture-Capital-Investoren. Den VC-Investoren fiel es im dritten Quartal erneut leichter, Kapital einzusammeln. Nachdem die Fundraising-Erwartungen bereits seit einigen Quartalen eine Erholung anzeigen, hat sich nun auch die Beurteilung der aktuellen Lage deutlich verbessert. Das dürfte mit den Zinssenkungen durch die EZB sowie der Fed zusammenhängen. Dennoch bleibt das Fundraising-Klima im Langfristvergleich noch unterdurchschnittlich. Als weiterhin schwierig bewerten die Wagniskapitalgeber die Möglichkeiten, ihre Beteiligungen wieder abzugeben. "Das Exitklima ist noch frostig. Zufriedenstellende Exiterlöse sind für den VC-Finanzierungskreislauf aber wichtig", sagte Dr. Georg Metzger, Senior Economist bei KfW Research. "Die Erwartungen deuten eine Verbesserung des Exitklimas seit einigen Quartalen an. Es wäre wünschenswert, dass sich die positiven Erwartungen schnell realisieren." Erfreulich entwickelt hat sich die Stimmung der VC-Investoren mit Blick auf staatliche Unterstützungsangebote. Während die Lagebeurteilung stabil blieb, gewann die Erwartungsbeurteilung im dritten Quartal deutlich. Das könnte auch mit der durch die KfW koordinierten WIN-Initiative zusammenhängen, in der sich Politik, Verbände und Unternehmen zur Stärkung des VC-Ökosystems in Deutschland zusammengeschlossen haben. Mitte September wurde eine gemeinsame Absichtserklärung für Maßnahmen unterzeichnet, um die steuerlichen, rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für Wagniskapital in Deutschland zu verbessern. "Obwohl das Geschäftsklima auf dem Venture-Capital-Markt in diesem Quartal ein leichtes Minus verzeichnet, befinden wir uns dennoch weiterhin auf einem guten Weg. Vor allem die Indikatoren Dealflow und Einstiegsbewertungen lassen weiterhin auf eine positive Stimmung schließen", sagte Ulrike Hinrichs, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des BVK. "Allerdings bleiben insbesondere die Exitmöglichkeiten, wie schon im vorherigen Quartal, auf einem niedrigen Niveau. Man kann weiterhin von einer tendenziell positiven Entwicklung sprechen, die hoffentlich bis zum Ende des Jahres anhalten wird." Hinweis: Die KfW berechnet das German-Venture-Capital-Barometer vierteljährlich zusammen mit dem Bundesverband Beteiligungskapital (BVK) und dem Deutsche Börse Venture Network (DBVN) exklusiv für das Handelsblatt. Ausführliche Analysen mit Datentabellen und Grafiken zur Entwicklung des Geschäftsklimas im Venture-Capital- und Private-Equity-Segment sind unter http://www.kfw.de/gpeb abrufbar. Pressekontakt: KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer, Tel. +49 69 7431 41336 E-Mail: mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5908479 OTS: KfW