Pressestimme: 'Rheinpfalz' zum Deutschlandticket

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zum Deutschlandticket:

"Das Deutschlandticket ist ein gemeinsamer Erfolg von Bundesregierung und Bundesländern, der von einem breiten Konsens getragen wurde. Wegen Parteitaktik gerät es nun in Gefahr. Das Deutschlandticket hat einen durchaus beachtlichen Klimaschutzeffekt und eine bedeutende soziale Komponente, da es auch Leuten mit eher schmalem Geldbeutel Mobilität zu moderaten Preisen ermöglicht. Nachdem nun in einem alles andere als einfachen Prozess viele Tarifangebote in das Deutschlandticket überführt wurden, wäre eine Kehrtwende nach dem Motto "Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln" ein Affront gegen Millionen von Pendlern."/yyzz/DP/he