Swiss Life wächst in den ersten neun Monaten 2024 weiter

1 Verbuchte Bruttoprämien, Policengebühren und erhaltene Einlagen: Total einschliesslich Intersegment-Eliminationen von CHF ‑45 Mio. in 9M 2024 und CHF ‑36 Mio. in 9M 2023; Fee-Erträge: Total einschliesslich Segment Other und Intersegment-Eliminationen von CHF ‑322 Mio. in 9M 2024 und CHF ‑286 Mio. in 9M 2023

Swiss Life ist mit dem Unternehmensprogramm «Swiss Life 2024» auf Zielkurs: Beim kumulierten Cash-Transfer an die Holding wurde die Zielsetzung bereits übertroffen, ebenso beim Rückkauf von Aktien. Bei der Eigenkapitalrendite und der Dividendenausschüttungsquote geht Swiss Life unverändert davon aus, die Ziele zu übertreffen und beim Fee-Ergebnis das untere Ende des ambitionierten Zielbereichs von CHF 850 bis 900 Millionen zu erreichen, wobei die weitere Normalisierung der Immobilienmärkte in Deutschland und Frankreich dafür entscheidend sein wird. Am Investorentag vom 3. Dezember 2024 wird Swiss Life das neue Unternehmensprogramm für die kommenden drei Jahre mit den dazugehörigen strategischen und finanziellen Zielen bekannt geben.

Swiss Life erzielte in den ersten neun Monaten 2024 direkte Anlageerträge in der Höhe von CHF 3,08 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 2,99 Milliarden). Die nicht annualisierte direkte Anlagerendite lag bei 2,2% (Vorjahresperiode: 2,1%). Swiss Life geht per 30. September 2024 von einer SST-Quote von rund 205% aus. Damit liegt die Solvenzquote oberhalb der strategischen Ambition von 140 bis 190%.

Swiss Life Asset Managers erwirtschaftete Fee-Erträge von CHF 699 Millionen (Vorjahresperiode: CHF 664 Millionen). Das Drittkundengeschäft (TPAM) leistete dazu einen Beitrag von CHF 436 Millionen (+2%). Der Anteil aller nicht wiederkehrenden Erträge am TPAM-Gesamtertrag stieg deutlich auf 31% (Vorjahresperiode: 14%). Die Nettoneugeldzuflüsse im TPAM-Geschäft lagen in den ersten neun Monaten bei CHF 3,4 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 8,4 Milliarden), wobei die verwalteten Vermögen im TPAM-Geschäft per Ende September 2024 auf CHF 119 Milliarden gesteigert werden konnten (31. Dezember 2023: CHF 112 Milliarden).

Im Heimmarkt Schweiz erzielte Swiss Life Prämien von CHF 8,0 Milliarden, was einem Wachstum von 1% entspricht. Die im teilautonomen Geschäft verwalteten Vermögen lagen per Ende September 2024 bei CHF 7,7 Milliarden (31. Dezember 2023: CHF 7,1 Milliarden). Die Fee-Erträge kamen auf CHF 252 Millionen zu stehen, ein Wachstum von 5% gegenüber der Vorjahresperiode. In Frankreich steigerte Swiss Life die Prämieneinnahmen um 12% auf EUR 5,6 Milliarden. Im Lebengeschäft stiegen die Prämien um 15%, wobei der Anteil anteilgebundener Lösungen bei 67% lag (Vorjahresperiode: 63%). Im Fee-Geschäft erzielte die Markteinheit ein Wachstum von 16% auf EUR 416 Millionen. In Deutschland beliefen sich die Prämien auf EUR 1,1 Milliarden, ein Anstieg von 4%. Die Fee-Erträge konnten um 10% auf EUR 602 Millionen gesteigert werden. In der Markteinheit International sanken die Prämieneinnahmen um 7% auf EUR 1,5 Milliarden. Die Erträge im Fee-Geschäft kamen auf EUR 283 Millionen zu stehen, ein Rückgang von 3%.

Die Swiss Life-Gruppe konnte das Fee-Geschäft in den ersten neun Monaten 2024 weiter ausbauen und erzielte insgesamt Fee-Erträge von CHF 1,88 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 1,79 Milliarden). Das Wachstum von 6% in lokaler Währung ist auf eigene und fremde Produkte und Dienstleistungen, auf Swiss Life Asset Managers und auf die eigenen Beraterkanäle zurückzuführen. Die Prämieneinnahmen beliefen sich auf CHF 15,9 Milliarden (Vorjahresperiode: CHF 15,5 Milliarden), ein Anstieg von 4% in lokaler Währung.

