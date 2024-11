Aktien Europa Schluss: Verluste - Pharmawerte unter Druck

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag nach der Erholung am Vortag wieder nachgegeben. Damit setzte sich die wechselhafte Entwicklung fort. "Die Jahresendrally findet dieses Jahr nur an der Wall Street und wohl nicht in Europa oder Asien statt", erwartet Robert Greil, Chefstratege vom Bankhaus Merck Finck. Mit Blick auf Europas Märkte habe zuletzt "teilweise Pessimismus" geherrscht.

Der EuroStoxx 50 verlor 0,80 Prozent auf 4.794,85 Punkte. Damit hat sich der Leitindex für die Eurozonen auf Wochensicht kaum von der Stelle bewegt. Am Mittwoch war das Börsenbarometer kurzzeitig auf den tiefsten Stand seit drei Monaten gefallen.

Der schweizerische Leitindex SMI fiel vor dem Wochenende um 1,33 Prozent auf 11.627,04 Punkte. In Zürich belasteten die schwachen Pharmatitel Roche und Novartis. Der britische FTSE 100 hielt sich mit minus 0,09 Prozent auf 8.063,61 Zähler deutlich besser. Gegen den europaweiten Trend stieg der spanische Ibex um rund 1 Prozent. In Madrid waren die Aktien von Banken gut unterwegs, die im Index zahlreich vertreten sind./bek/he