Ausschreibung für Regionalzüge im Großraum Würzburg startet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Mit der Einführung der Regio-S-Bahn Mainfranken will die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) ab Dezember 2029 den Bahnverkehr rund um Würzburg neu gestalten. Das hat sie in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Eine europaweite Ausschreibung über 7,2 Millionen Zugkilometer im Jahr soll klären, welche Verkehrsunternehmen bis 2041 die Strecken betreiben. Es soll unter anderem neue Verbindungen und mehr Ausstattung in den Zügen geben.

Das Vergabeverfahren teilt die Verkehrsleistungen in zwei Lose: Los 1 umfasst Expressverbindungen wie Würzburg-Nürnberg mit dem RE 10 und Frankfurt-Bamberg mit dem RE 55. Los 2 beinhaltet die langsameren Verbindungen, unter anderem von Würzburg über Schweinfurt nach Bamberg.

Bis April 2025 können sich Unternehmen bewerben. Zugelassen sind neue und gebrauchte Züge. Dabei gilt unter anderem die Bedingung, dass alle Züge über kostenloses Wlan verfügen müssen. Die BEG plant, finanziert und kontrolliert im Auftrag des bayerischen Verkehrsministeriums den Regional- und S-Bahn-Verkehr im Freistaat./mah/DP/ngu