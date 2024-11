Devisen: Euro stabilisiert sich über 1,05 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag im späten US-Devisenhandel kaum noch bewegt. Mit 1,0541 US-Dollar wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt gehandelt. Nach einer verlustreichen Woche konnte sich der Euro über der Marke von 1,05 Dollar etwas stabilisieren. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0583 (Donnerstag: 1,0533) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9449 (0,9493) Euro gekostet.

Im europäischen Währungsgeschäft hatten robuste US-Konjunkturdaten den Euro erneut belastet. So sind die Einzelhandelsumsätze im Oktober stärker als erwartet gestiegen. Zudem hellte sich die Stimmung in der Industrie des US-Bundesstaates New York im November deutlich auf. Die Industrieproduktion ist im Oktober zwar gesunken - aber nicht so deutlich wie erwartet./bek/he