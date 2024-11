Devisen: Euro zum US-Dollar stabil - Fokus auf US-Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag nach der jüngsten Schwäche stabilisiert. Am Vormittag notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0575 US-Dollar und damit etwas über dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0533 (Mittwoch: 1,0629) Dollar festgesetzt.

Zum Wochenschluss richteten sich die Blicke am Devisenmarkt auf die konjunkturelle Entwicklung in den USA, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zu nennen sei unter anderem der Empire-State-Index als einer der ersten Stimmungsumfragen im Verarbeitenden Gewerbe. Dieser habe zuletzt mit einem deutlichen Rücksetzer enttäuscht. Nun werde eine Erholung bis an die Expansionsgrenze erwartet.

Auf der Agenda stehen zudem Einzelhandelsumsätze. Per saldo hätte die positive Indikation vonseiten der Pkw-Absatzzahlen dominiert, fuhren die Helaba-Experten fort. Damit sollte ein moderates Plus des gesamten Einzelhandels möglich sein. Für die Industrieproduktion aber seien die Vorzeichen negativ. Insbesondere sei hierbei der Index der geleisteten Arbeitsstunden im Verarbeitenden Gewerbe zu nennen.

Der Yen wurde von Wachstumsdaten aus Japan gestützt. Die Wirtschaft des Landes war im dritten Quartal etwas stärker gewachsen als von Experten erwartet. Der private Konsum legte deutlich stärker zu als von Experten prognostiziert./la/jha/