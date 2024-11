GNW-Adhoc: Tomorrow.Blue Economy hat Kurs zur Förderung der blauen Wirtschaft eingeschlagen

^BARCELONA, Spanien, Nov. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Kurs auf eine Zukunft,

in der die blaue Wirtschaft eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung unserer Gesellschaft spielt, ist nach der dritten Ausgabe des Tomorrow.Blue Economy World Congress (TBEWC) näher gerückt. Mehr als 250 Experten aus der ganzen Welt gaben auf der Veranstaltung Einblicke in die Frage, wie das außergewöhnliche Potenzial der Meere und Ozeane als Motor der Wirtschaft durch Innovation und Nachhaltigkeit entwickelt werden kann. Zu den Höhepunkten gehörten das Forum Smart Ports: Piers of the Future, das vom Hafen von Barcelona organisiert wurde, und die Konferenzen des World Ocean Council (WOC), die sich mit den großen Herausforderungen dieser strategischen Infrastrukturen in den Städten bzw. mit den Wegen zur Verringerung der Meeresverschmutzung befassten. Der TBEWC fand vom 5. bis 7. November am Veranstaltungsort Gran Via in Barcelona statt und wurde von der Fira de Barcelona in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat von Barcelona über Barcelona Activa, dem Hafen von Barcelona, der WOC, der führenden internationalen Wirtschaftsorganisation im Bereich der nachhaltigen maritimen Wirtschaft, und Smart Ports: Piers of the Future, einer Initiative der Hafenbehörde von Barcelona, organisiert. Der Kongress befasste sich mit der Bedeutung und dem Potenzial der Meeresressourcen sowie mit ihrer Erhaltung und bot über 250 nationalen und internationalen Fachleuten ein Konferenzprogramm mit mehr als 40 Sitzungen. In diesem Sinne fand am 5. und 6. November die sechste Ausgabe von Smart Ports: Piers of the Future statt, die vom Hafen von Barcelona gefördert wurde und an der Behörden aus der ganzen Welt teilnahmen. Mehr als 60 Redner nahmen an den Podiumsdiskussionen teil, darunter Tino Klemm, CFO der Hamburg Port Authority, José Alberto Carbonell, Generaldirektor des Hafens von Barcelona, und Michael DiBernardo, stellvertretender Direktor für Marketing und Kundenbeziehungen im Hafen von Los Angeles. Diskutiert wurden Themen wie der Einsatz von Drohnen bei Hafenaktivitäten, die Bekämpfung des Drogenhandels und der organisierten Kriminalität, Maßnahmen zur Minimierung der Meeresverschmutzung durch Kunststoffe und die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Verwaltung der Hafeninfrastruktur. Die Veranstaltung wurde von einer Allianz der Häfen von Antwerpen-Brügge, Barcelona, Busan, Göteborg, Hamburg, Los Angeles, Montreal und Rotterdam unterstützt und hat zum Ziel, die digitale und nachhaltige Transformation der Häfen zu fördern. Außerdem war der Tomorrow.Blue Economy World Congress Gastgeber des Sustainable Ocean Summit (5.-6. November) und des Global Blue Finance Summit (7. November), beides Foren, die vom WOC organisiert wurden, um die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen zu fördern und innovative Finanzlösungen zu entwickeln, um das Wachstum der blauen Wirtschaft zu erleichtern. Der Tomorrow.Blue Economy World Congress, der Tomorrow.Mobility World Congress und der Tomorrow.Building World Congress fanden parallel zum Smart City Expo World Congress 2024 statt, der größten globalen Veranstaltung zum Thema Städte und urbane Innovation, an der in diesem Jahr mehr als 1.100 Aussteller und Vertreter aus 850 Städten und 140 Ländern teilnahmen. Innerhalb von drei Tagen zogen die Veranstaltungen über 25.771 Teilnehmer aus mehr als 130 Ländern am Veranstaltungsort Gran Via der Fira de Barcelona an. Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Salvador Bilurbina E-Mail: sbilurbina@firabarcelona.com Telefon: +34628162674 Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fbb25b56- 47fa-4cfd-9e73-40779813b920 °