Pressestimme: 'Volksstimme' zur Rentensicherung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Rentensicherung:

"Böse Zungen in der deutschen Politik behaupten, dass die gerade regierende Zweier-Ampel der Union nicht ungern ein paar schwere Brocken für den Wahlkampf überhelfen würde. Die Rente ist ab sofort einer davon. Generell kann jede Partei dabei nur verlieren. Die Älteren sehen vor allem auf die Höhe des Altersgeldes und das Renteneintrittsalter. Die mittleren Jahrgänge interessieren sich immer stärker für eine private Zusatzabsicherung. Und die junge Generation muss überhaupt um eine auskömmliche Rente fürchten.

Das Rentenpaket der Ampel ist passé, CDU/CSU müssen nun selbst ran. An zwei Marken kommt die Union nicht vorbei: einem Rentenniveau von 48 Prozent der Löhne und einem Eintrittsalter nicht über 67 Jahre. Beim Alter hat sich CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz festgelegt - er will die 67 Jahre halten. Das ist bei manchen Parteikollegen und in der Wirtschaft ganz anders. Höheres Lebensalter soll für sie längeres Arbeiten heißen. Wer wird sich wohl durchsetzen?"/yyzz/DP/ngu