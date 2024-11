dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax im Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Die Trendsuche im Dax setzt sich fort: Nach zuletzt starken Schwankungen ohne Kursgewinne dürfte der deutsche Leitindex am Montag im Plus starten. Rund zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung auf Xetra taxiert der Broker IG den Dax 0,3 Prozent höher auf 19.274 Punkten. In der Vorwoche hatte es bereits zweimal so ausgesehen, als starte die Jahresendrally. Letztlich ging den Käufern jedoch immer schnell die Luft aus, und das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten blieb noch auf Abstand. In den USA korrigierten die Indizes zuletzt ihre Gewinne nach der Wahl deutlich. Auftrieb kommt am Morgen vor allem aus China, wo die Märkte positiv auf eine Geldspritze der Zentralbank reagierten. Chinas Staatschef Xi Jinping erklärte derweil, auch mit der künftigen US-Regierung unter Donald Trump zusammenarbeiten zu wollen.

USA: - VERLUSTE - Eine maue Börsenwoche in den USA steuert am Freitag einem tristen Ende entgegen. Die zunehmende Unsicherheit über die Wirtschafts- und Fiskalpolitik einer neuen Regierung unter Donald Trump hat die Investoren zuletzt vorsichtiger agieren lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Montag noch mit einem Rekordhoch in die Woche gestartet war, verlor 0,70 Prozent auf 43.444,99 Punkte. Die Wochenbilanz des Dow ist mit minus 1,3 Prozent negativ. In der vergangenen Woche hatte der Index in Reaktion auf den Wahlsieg Trumps noch um 4,6 Prozent zugelegt und drei Tage in Folge Höchstmarken erklommen. Seitdem ist die anfängliche Euphorie der Investoren einer skeptischeren Haltung gewichen. Der breit gefasste S&P 500 verlor am Freitag 1,32 Prozent auf 5.870,62 Zähler. Der Nasdaq 100 büßte sogar 2,40 Prozent auf 20.394,13 Punkte ein, belastet von hohen Kurseinbußen in der Chip-Branche. Wie der Dow hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 am Montag Rekordstände erreicht und im weiteren Verlauf der Woche auf hohem Niveau konsolidiert.

ASIEN: - CSI 300 UND NIKKEI 225 IM MINUS; HANG SENG IM PLUS - In Asien haben sich am Montag die wichtigsten Aktienmärkte unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan und China nach unten ging, zogen die Kurse in Hongkong an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor kurz vor Handelsende 1,2 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten büßte im späten Handel 0,6 Prozent ein. Zulegen konnte dagegen der Hang Seng in der Sonderverwaltungsregion Hongkong. Er gewann 0,5 Prozent.

DAX 19210,81 -0,27% XDAX 19236,09 0,09% EuroSTOXX 50 4794,85 -0,80% Stoxx50 4264,62 -1,06% DJIA 43444,99 -0,70% S&P 500 5870,62 -1,32% NASDAQ 100 20394,13 -2,40%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,38 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0543 0,14% USD/Yen 154,41 0,08% Euro/Yen 162,79 0,22%

ROHÖL:

Brent 71,19 +0,15 USD WTI 67,06 +0,04 USD

