EQS-News: HWK 1365 SE baut Servicegeschäft aus: Umsatz- und Gewinnpotenzial heben

HWK 1365 SE baut Servicegeschäft aus: Umsatz- und Gewinnpotenzial heben



Service soll in den kommenden Jahren zum profitablen Wachstum beitragen

Rund 1 Mio. Euro wurden in die Verdoppelung der Schleifkapazität für Großwalzen investiert

Serviceangebot trifft auf Kapazitätsengpaß für Schleifen von großen, rotationssymmetrischen Bauteilen in Deutschland und Europa

Regionale Papierfabrik als erster namhafter Kunde bereits gewonnen

Königsbronn, 18. November 2024– Die Hüttenwerke Königsbronn, Tochterunternehmen der börsennotierten HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80) und Deutschlands ältestes Industrieunternehmen, baut wie angekündigt das Servicegeschäft aus. Mit verschiedensten Dienstleistungen rund um die Wartung und den Umbau von Kalander- und anderen Hightech-Walzen sollen in den kommenden Jahren zum profitablen Wachstum des Unternehmens beitragen. Dazu wurden im laufenden Jahr rund 1 Mio. Euro in die Verdopplung der Schleifkapazität für Großwalzen am Firmensitz in Königsbronn investiert. Einen regionalen Papierhersteller mit Werken in Europa hat HWK bereits als Kunden gewinnen können. Die Schließung eines Servicecenters eines großen Papiermaschinenherstellers in Niederbayern hat die Schleifkapazitäten auf dem Markt weiter verengt. Die Serviceleistungen für den Papierhersteller werden die Kapazitäten von HWK für das kommende Jahr bereits stark auslasten.

Als weltweit führender Hersteller von Kalanderwalzen für die Papiermaschinenindustrie und mit in Jahrhunderten gewachsener Kompetenz kann HWK Serviceleistungen auf höchstem Niveau anbieten. Das Leistungsspektrum reicht von Schleifen bis zur kompletten Überholung von Heizwalzen. Dabei können Kalanderwalzen und andere Hightech-Walzen mit einer Länge von bis zu 12 Metern und einem Gewicht von bis zu 85 Tonnen bearbeitet werden.

Mit Sitz im baden-württembergischen Königsbronn befinden sich die HWK in einem der bedeutendsten Industrieregionen Europas und damit in der Nähe zahlreicher potentieller Kunden. Darüber hinaus sollten die Wartungs- und Umbauangebote auch für Papierhersteller und andere Industrieunternehmen aus europäischen Ländern attraktiv sein, da es nur noch wenige vergleichbare Anbieter gibt.

„Walzen aus Königsbronn genießen weltweit einen herausragenden Ruf und stehen für höchste Präzision. Diese Spitzenqualität werden wir auch im Service bieten“, sagt Wolf Waschkuhn, Geschäftsführender Direktor der HWK 1365. „Wir sehen im Servicegeschäft für die kommenden Jahre noch viel ungenutztes Potential – in Deutschland, Europa und weltweit. Damit wird es neben dem Kerngeschäft – Kalanderwalzen für die Papiermaschinenindustrie – und der Erschließung neuer Anwendungsbereiche für unsere Hightech-Walzen eine wichtige dritte Säule innerhalb unserer profitablen Wachstumsstrategie.“Veranstaltungshinweis: Am 20. November 2024 präsentiert die HWK-Geschäftsführung im Rahmen eines virtuellen Roundtables der mwb research. Zur kostenlosen Anmeldung: https://research-hub.de/events/registration/2024-11-20-14-00/9MQ-GR



Über HWK 1365 SE

Die HWK 1365 SE (ISIN: DE000A3CMG80) ist die börsennotierte Muttergesellschaft der Hüttenwerke Königsbronn GmbH (HWK), Deutschlands ältestem Industrieunternehmen und Weltmarktführer bei Kalanderwalzen, einem High Tech Produkt des deutschen Maschinenbaus. Die bis zu 85 Tonnen schweren Kalanderwalzen sind für die Herstellung hochwertiger Papiere und Kartons unerlässlich. Damit profitiert HWK von dem steigenden Bedarf an Kartonagen im E-Commerce und an beschichteten Papieren als umweltfreundliche Alternative zu Plastikverpackungen. Der Mittelständler aus Baden-Württemberg mit rund 100 Mitarbeitern hat im Jahr 2023 21,8 Mio. EUR umgesetzt. Zum weiteren Wachstum sollen neben dem Kerngeschäft auch der Aufbau des margenstarken Servicegeschäfts und die Identifizierung neuer Anwendungsfelder für die Hightech-Walzen beitragen.



Kontakt Presse und Investor Relations

HWK 1365 SE

www.hwk1365.de

Fabian Lorenz

T: +49 221 29 83 15 88

M: investorrelation@hwk1365.de

HWK 1365 SE
Heidenheimer Str. 1
89551 Königsbronn
Deutschland
E-Mail: investorrelation@hwk1365.de
Internet: www.hwk1365.de
ISIN: DE000A3CMG80
WKN: A3CMG8

