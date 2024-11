Hisbollah: Weiter Gefechte mit Israels Truppen im Libanon

BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon liefert sich die Iran-treue Hisbollah-Miliz nach eigenen Angaben weiterhin Gefechte mit Bodentruppen der israelischen Armee. Ihre Kämpfer hätten israelische Soldaten in Chiam im Süden allein an diesem Morgen viermal angegriffen, teilte die Hisbollah mit. Am Vortag meldete die Miliz mindestens sieben Angriffe auf Israels Truppen in derselben Gegend. Örtliche Medien berichteten zudem von erneuten Luft- und Artillerieangriffen der israelischen Armee.

Israels Militär kämpft im Nachbarland nach eigener Darstellung gegen die Hisbollah-Miliz. Der parallel zum Gaza-Krieg laufende Krieg hat die humanitäre Lage in dem Krisenstaat Libanon noch einmal auf dramatische Weise verschärft. Mehr als 3.400 Menschen wurden im Land nach offiziellen Angaben getötet und 14.700 weitere verletzt. Das Gesundheitsministerium macht keine Angaben darüber, ob es sich bei den Opfern um Hisbollah-Mitglieder oder Zivilisten handelt./jot/DP/ngu