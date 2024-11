Moskau warnt Westen vor Waffenfreigabe für Kiew

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Das russische Außenministerium hat die westlichen Staaten vor einer Freigabe weitreichender Waffen an die Ukraine gewarnt. Sollte die Ukraine diese Waffen gegen Russland einsetzen, bedeute das eine direkte Verstrickung der USA und ihrer Verbündeten in den Krieg, schrieb die Sprecherin der Behörde, Maria Sacharowa bei Telegram. "Russlands Antwort wird in so einem Fall adäquat und spürbar sein." Nähere Details zu einer möglichen Reaktion gab sie nicht preis.

Kremlchef Wladimir Putin hatte Ende Oktober behauptet, ukrainische Soldaten könnten die vom Westen gelieferten Raketen gar nicht bedienen. Daher sei deren Einsatz nur möglich, wenn westliche Experten sie bedienten. Das bedeute, dass die USA und ihre Verbündeten dann direkt Krieg gegen Russland führten, so Putin. Militärexperten auch in Deutschland haben der Behauptung, dass die Ukrainer allein nicht in der Lage wären, die Waffen zu bedienen, widersprochen./bal/DP/he