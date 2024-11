Ukrainischer Außenminister: US-Erlaubnis möglicher Wendepunkt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat die mutmaßliche US-Erlaubnis für den Einsatz weitreichender Waffen auch auf russischem Staatsgebiet als möglichen Wendepunkt im Krieg bezeichnet. "Kurz gesagt, es könnte ein Wendepunkt sein, und je weiter entfernt die Ukraine zuschlagen kann, desto kürzer wird der Krieg sein", sagte er vor einer Sitzung des Weltsicherheitsrates in New York.

US-Medien hatten zuvor übereinstimmend berichtet, dass der scheidende US-Präsident Joe Biden der Ukraine erstmals erlaubt, taktische Raketen des Typs ATACMS mit einer Reichweite von mehreren Hundert Kilometern gegen Ziele in Russland einzusetzen. Dies soll vor allem bei der Abwehr der Gegenoffensive russischer und möglicherweise nordkoreanischer Truppen gegen den ukrainischen Brückenkopf im Gebiet Kursk helfen./scb/DP/he