DAX-FLASH: Kleines Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem kaum veränderten Wochenstart zeichnet sich im Dax ein kleines Plus ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 19.222 Punkte.

In den vergangenen drei Tagen orientierte sich der Dax bei geringer werdenden Schwankungen an der 50-Tage-Linie (aktuell 19.150 Punkte) und der 21-Tage-Linie (19.282 Punkte). Das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten bliebe für die viel diskutierte Jahresendrally in Reichweite.

In den USA konnten sich am Vorabend vor allem Technologiewerte nach der jüngsten Kurskorrektur stabilisieren. In Asien liefen die Börsen mit Gewinnen in Japan und überwiegend leichten Verlusten in China etwas auseinander./ag/zb