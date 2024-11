Ölpreise geben etwas nach

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostet am Vormittag 72,88 US-Dollar. Das waren 42 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember fiel um 48 Cent auf 68,68 Dollar. Am Montag hatten sich die Ölpreise noch von jüngsten Verlusten erholt.

Weiterhin lasten Nachfragesorgen auf den Ölpreisen. Vor allem die weiterhin schwächelnde chinesische Wirtschaft dämpft die Erwartungen. Organisationen wie das Ölkartell Opec haben zuletzt ihre Nachfrageprognosen für das kommende Jahr nach unten revidiert. Allerdings befürchten einige Anleger, dass der künftige US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen den Iran einführen könnte. Dies würde im kommenden Jahr das Rohölangebot belasten und die Preise stützen. Derzeit signalisieren die Rohöl-Futures angesichts des hohen Angebots aber einen weiteren Rückgang der Preise./jsl/la/mis