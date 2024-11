TAGESVORSCHAU: Termine am 19. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 19. November 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 12.00 h Analystencall) 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen 08:00 IRL: Medtronic plc, Q2-Zahlen 08:30 CHE: Nestle, Capital Markets Day 09:00 ESP: CaixaBank, Investor Day 10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen 10:00 DEU: Sto, Q3-Zahlen 11:00 CHE: Swiss Re, Global Economic and Insurance Market Outlook 2025/26 13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen 20:00 USA: Qualcomm, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Delivery Hero/Talabat - Ankündigung der Angebotspreisspanne IPO DEU: Symrise, Capital Markets Day Tag 1 von 2 DEU: Springer Nature, Q3-Zahlen CHE: SGS, Capital Markets Day FRA: Vivendi, Capital Markets Day Tag 2 von 2 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day NOR: Schibsted, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 08:00 CHE: BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 10/24 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 9/24 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/24 (endgültig) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rückzahlung von Kontoführungsgebühr, Karlsruhe 10:30 DEU: Pressegespräch DWS: Marktausblick 2025 (hybrid), Frankfurt/M. DEU: Tag der Wohnungswirtschaft 2024 des Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) u.a. mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 13.50 Keynote Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) AZE: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku BEL: EU-Verteidigungsministertreffen, Brüssel 15:00 BRA: Abschluss des zweitägigen G20-Gipfels der Staats- und Regierungschefs in Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi