Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - Britische Anleihen unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch geringfügig nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Mittag mit 132,10 Punkten 0,06 Prozent tiefer als am Vortag. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,35 Prozent.

Am Dienstag hatte die aktuell hohe Verunsicherung den Märkten noch für Kursausschläge am Anleihenmarkt gesorgt. Dazu hatte auch der Krieg von Russland gegen die Ukraine beigetragen. Zur Wochenmitte nun hielten sich die Kursausschläge in Grenzen.

Preisdaten aus Deutschland für Oktober bestätigten den zuletzt beobachteten Abwärtstrend der Erzeugerpreise, also den Verkaufspreisen der Produzenten. Treibende Kraft für den Rückgang bleiben fallende Energiepreise. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet.

In Großbritannien legte die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen im europäischen Vergleich besonders deutlich zu, nachdem die Inflation in dem Land im Oktober wieder deutlich und etwas stärker als erwartet angezogen hatte. Die Inflationszahlen ermutigten ihn nicht zu der Annahme, dass es zu schnellen Zinssenkungen kommen wird, sagte James Smith, Forschungsdirektor bei der Denkfabrik Resolution Foundation. Die Teuerung sei immer noch ziemlich hartnäckig./la/jsl/mis