GNW-Adhoc: Experten zeigen die internationalen Bemühungen auf, Guangdong-Hongkong-Macau als Innovationszentrum zu etablieren

^GUANGZHOU, China, Nov. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Greater Bay Area Science

Forum 2024 fand vom 16. bis 18. November statt und wurde erstmals gemeinsam von der Guangdong Provincial Government (Provinzregierung Guangdong), der Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) government (Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong) und der Macao Special Administrative Region (MSAR) government (Regierung der Sonderverwaltungszone Macau) organisiert. Der gemeinsame Aufbau eines leistungsfähigen Forschungszentrums in der Greater Bay Area (GBA) war ein zentrales Thema des Forums, an dem Vertreter von Regierungen, internationalen Organisationen, Wissenschaft und Wirtschaft teilnahmen. Wang Weizhong, Gouverneur der Provinz Guangdong, hob die in den letzten fünf Jahren erzielten Fortschritte hervor, darunter die engere Zusammenarbeit in den Bereichen institutionelle Mechanismen, Mittelzuweisung und Großprojekte. Diese Anstrengungen haben die GBA zu einem globalen Zentrum für technologische Innovation und Talentförderung entwickelt. Der Wissenschafts- und Technologiecluster ?Shenzhen-Hongkong-Guangzhou" belegt seit fünf Jahren in Folge den zweiten Platz der weltweiten Innovationsindizes. John Lee, Regierungschef der HKSAR, unterstrich die Rolle Hongkongs als eine der Kernstädte der GBA. Er erklärte, er wolle die Stärken der anderen Städte in der Region ergänzen und dazu beitragen, dass sich die Region zu einem internationalen Wissenschafts- und Innovationszentrum entwickelt. Ho lat Seng, Regierungschef von Macau, betonte das Engagement seitens Macau für die Förderung von wissenschaftlicher Innovation und Bildung, insbesondere die aktive Beteiligung am Innovationskorridor ?Guangzhou-Shenzhen-Hongkong-Macau". Er rief zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Macau und der globalen Wissenschaftsgemeinschaft auf, um Spitzenkräfte anzuziehen, aufstrebende Industrien zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit der Region zu verbessern. Der Präsident der Chinese Academy of Sciences (CAS) (Chinesischen Akademie der Wissenschaften), Hou Jianguo, beschrieb die GBA als eine der offensten und wirtschaftlich dynamischsten Regionen Chinas mit einer einzigartigen Mischung aus kultureller Integration und innovativer Synergie. Er rief zu einer verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der GBA auf, um Innovationen voranzutreiben, kritische technologische Herausforderungen zu bewältigen, Wissenschaft, Bildung und Industrie zu integrieren und die internationale Zusammenarbeit zu verbessern. Xue Qikun, Akademiker der CAS und Präsident der Southern University of Science and Technology, wies darauf hin, dass sich das Forum seit seiner Gründung im Jahr 2021 auf die Förderung einer offenen und kooperativen Wissenschaft konzentriert. Durch die Zusammenführung von Experten aus aller Welt hat sich das Forum zu einer zentralen Diskussionsplattform für neueste wissenschaftliche Themen, bahnbrechende Technologien und aufstrebende Industrien entwickelt. Bai Chunli, Vorsitzender des Forums und Akademiker der CAS, betonte die Notwendigkeit für die Wissenschaftsgemeinschaft, das Vertrauen zu stärken, die internationale Zusammenarbeit zu fördern und Herausforderungen wie den Klimawandel und Technologieethik anzugehen. Er plädierte ebenfalls für innovative Ansätze in der Governance und Zusammenarbeit im globalen Wissenschafts- und Technologiebereich. Nobelpreisträger Barry J. Marshall berichtete über seine jahrzehntelange Verbindung zu Shenzhen und die gemeinsamen Aktivitäten in der GBA. ?Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaften in Zukunft noch zu vertiefen", sagte Marshall. Das Forum umfasste Hauptvorträge zu Themen wie neue Produktivität, offene Wissenschaft, Kohlenstoffneutralität, künstliche Intelligenz und Biowissenschaften und bot neue Einblicke in technologische Innovationen in der GBA und darüber hinaus. Quelle: The Organizing Committee of The Greater Bay Area Science Forum 2024 °