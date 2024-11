Japans Exporte ziehen unerwartet deutlich an

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Exportwirtschaft hat im Oktober überraschend deutlich an Fahrt aufgenommen. Im Jahresvergleich meldete das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio einen Anstieg um 3,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt einen Zuwachs um lediglich 1,0 Prozent erwartet. Im Monat zuvor waren Japans Exporte noch um 1,7 Prozent geschrumpft.

Japans Exporte profitierten im Oktober von der Nachfrage aus China und aus Asien insgesamt. Insbesondere die Verkäufe von Chip-Herstellungsanlagen nach China zogen an. Zudem wirkte sich der Versand von medizinischen Gütern in die USA positiv aus.

Die japanischen Importen überraschten ebenfalls positiv. Diese legten im Oktober im Jahresvergleich unerwartet weiter zu, und zwar um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten hingegen mit einem Minus von 1,9 Prozent gerechnet.

Die Außenhandelsdaten ließen auf eine Belebung der Auslandsnachfrage im Schlussquartal hoffen, sagte der Experte Hiroshi Miyazaki vom Itochu Research Institute. Die Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung hätten einer weiteren Verschlechterung der Wirtschaftslage in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt entgegengewirkt.

Unter dem Strich bewirkten die Daten, dass die japanische Handelsbilanz den vierten Monat in Folge negativ geblieben ist. Das Ministerium meldete ein Defizit von gut 461 Milliarden Yen (etwa 2,8 Mrd Euro), nach rund 294 Milliarden Yen im September./la/stk