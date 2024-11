Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Besteuerung der Reichen

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Besteuerung der Reichen:

"Es hört sich natürlich sehr verlockend an. Die versammelten Milliardäre des Planeten, die Mega-Vermögenden, die Super-Reichen, sie sollen jedes Jahr einen kleinen Beitrag ihres Vermögens abtreten. Zwei Prozent nur, und schon könnte man die großen Probleme der Welt ein wenig besser angehen: Hunger, Klimawandel, Umweltverschmutzung, was auch immer. 3000 Menschen zahlten pro Jahr etwa 200 bis 250 Milliarden Dollar. Würde die Abgabe tatsächlich weltweit erhoben, bremste das den Wettlauf zu immer niedrigeren Steuern aus. Denn tatsächlich hat es jeder einzelne G20-Staat in der Hand, die Super-Reichen effektiv zu besteuern. Es geschieht aber häufig nicht, weil die Staaten die Personen und vor allem ihr Kapital nicht aus dem Land treiben möchten."/DP/jha