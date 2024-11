AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall wieder auf Kurs zum Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Rheinmetall dienen am Donnerstag Anlegern wieder als Grund für den Einstieg. Auch begünstigt von einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank legten die Titel des Rüstungskonzerns bei vorbörslich regem Handel auf Tradegate um 1,8 Prozent zu im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Mit einem Kurs von etwas über 607 Euro sind sie wieder dran an ihrem vor zwei Tagen erreichten Rekordhoch von 610 Euro.

Die Aussicht auf höhere Verteidigungsausgaben sowie auf dem Kapitalmarkttag gefasste neue mittelfristige Wachstumsziele hatten den Papieren in dieser Woche Auftrieb gegeben. Zwischenzeitlich hatten Anleger Gewinne mitgenommen.

Deutsche-Bank-Analyst Christoph Laskawi hob nun sein Kursziel auf 700 Euro an. Er habe das Umsatzpotenzial zu konservativ eingeschätzt, räumte er mit Blick auf den Kapitalmarkttag ein. Am Vortag hatte bereits Simon Keller von Hauck Aufhäuser Investment Banking mit 750 Euro das höchste Kursziel am Markt ausgerufen. Die Düsseldorfer seien für den europäischen Verteidigungsbedarf optimal positioniert, so Keller.

Im Jahr 2024 haben Rheinmetall gemessen am Vortages-Schluss rund 108 Prozent gewonnen und sind im Dax hinter den fast vervierfachten Anteilen von Siemens Energy der zweitstärkste Wert./ajx/tih/zb