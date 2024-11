ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Eventvermarkters sei geprägt von einem guten Umsatztrend, schrieb Analystin Annick Maas am Donnerstag in ihrer ersten Einschätzung. Diesbezüglich liege CTS über den Erwartungen, doch beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien diese deutlich verfehlt worden. Die Expertin verwies jedoch darauf, dass zum Konsens nur wenige Experten beitrügen, was dessen Qualität einschränke./tih/ag

