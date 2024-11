Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Vormittag 73,59 US-Dollar. Das waren 79 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 83 Cent auf 69,58 Dollar.

Die Ölpreise werden durch die anhaltenden Spannungen im ölreichen Nahen Osten und auch durch den verschärften Krieg in der Ukraine gestützt. Im Krieg zwischen der libanesischen Hisbollah-Miliz und Israel dringen die USA als Vermittler allerdings darauf, die gegenseitigen Angriffe zu stoppen und möglichst bald eine Waffenruhe zu erreichen. Die zuletzt in den USA unerwartet gestiegenen Rohöllagerbestände belasteten die Ölpreise nicht.

Rohstoffexperten gehen allerdings nicht von nachhaltig steigenden Ölpreisen aus. Schließlich schwächelt die chinesische Wirtschaft weiter. Zudem wird im kommenden Jahr von internationalen Organisationen ein Angebotsüberhang beim Rohöl erwartet./jsl/la/mis