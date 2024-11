OTS: SHL Medical / SHL Medical gibt Pläne zur Gründung von SHL Advantec ...

SHL Medical gibt Pläne zur Gründung von SHL Advantec bekannt (FOTO) Zug, Schweiz (ots) - SHL Medical, ein weltweit führender Anbieter von Selbstinjektionslösungen, hat heute die Gründung von SHL Advantec bekannt gegeben. Als Tochtergesellschaft von SHL Medical wird SHL Advantec Werkzeugbau- und Automationslösungen für den Gesundheitssektor und andere Industrien bereitstellen. Die Gründung von SHL Advantec ist Teil der ambitionierten Expansionsstrategie von SHL Medical und Ausdruck des fortwährenden Engagements zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten. Dieser strategische Schritt ermöglicht es SHL Medical sich verstärkt auf den weiteren Ausbau seines Geschäfts mit Selbstinjektionssystemen zu konzentrieren, während SHL Advantec fortschrittliche Fertigungs- und Verpackungstechnologien für Medizinprodukte und andere Gesundheitsprodukte bereitstellt. SHL Medical's bestehende Werkzeugbau- und Automationsaktivitäten werden in SHL Advantec integriert, wodurch eine breite Palette an Technologien, Dienstleistungen und Ausrüstungen in das neue Unternehmen einfließen wird. Zusammen mit den jüngsten strategischen Akquisitionen von SHL Medical - LCA Automation und SMC Mould Innovation in der Schweiz sowie Superior Tooling in den USA - wird SHL Advantec ein globales Betriebsnetzwerk aufbauen, das drei Kontinente umfasst und schnelleren Support sowie kürzere Lieferketten für die vielfältige Kundenbasis von SHL Advantec bietet. Aufbauend auf seiner Expertise in der Medizintechnik und anderen Industrien wird sich SHL Advantec darauf konzentrieren, die Produktionsqualität und -resilienz seiner Kunden zu verbessern, sowie das weitere Wachstum von SHL Medical in der Herstellung von Autoinjektoren zu unterstützen. "SHL Medical war schon immer stolz darauf, End-to-End-Lösungen für die Entwicklung und Fertigung von Autoinjektoren anzubieten. Ein Großteil dieses Stolzes basiert auf unseren zuverlässigen Werkzeugbau- und Automationslösungen. Sie bilden das Rückgrat unserer Fähigkeit, die Produktion für unsere Kunden zu skalieren", so Ulrich Fässler, CEO von SHL Medical. "Während wir uns darauf vorbereiten, die nächste Ära innovativer Selbstinjektionslösungen einzuleiten, wird dieser strategische Schritt SHL Medical und SHL Advantec die Möglichkeit geben, unsere Stärken sowohl einzeln als auch gemeinsam zu maximieren, um langfristigen Wert für unsere Kunden, deren Patienten und die gesamte pharmazeutische Wertschöpfungskette zu schaffen." SHL Advantec wird seinen Hauptsitz in Zug, Schweiz, haben und mit über 600 Mitarbeitenden in der Schweiz, China, Taiwan, Mexiko und den USA seine Tätigkeit aufnehmen. Über SHL Medical Als weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Medikamentenverabreichungssystemen ist SHL Medical der bevorzugte Partner für zahlreiche führende Pharma- und Biotech-Unternehmen. Angetrieben von unserem Unternehmensleitbild - Enabling Patients' Independence - bieten wir patientenzentrierte Lösungen für das Design, die Entwicklung und die Herstellung von Autoinjektoren, Pen-Injektoren sowie innovativen Spezialverabreichungssystemen für grossvolumige und hochviskose Formulierungen. Darüber hinaus bieten wir Lösungen für die Endmontage, Etikettierung und Verpackung unserer Verabreichungssysteme an. In Anbetracht des wachsenden Trends zur Heimtherapie hat SHL seine Bemühungen im Bereich der digitalen Gesundheitspflege verstärkt, um das gesamte Ökosystem der Medikamentenverabreichung zu verbessern. Unser globales Expertenteam, mit Standorten in der Schweiz, Taiwan, Schweden und den USA, arbeitet nahtlos zusammen und profitiert von unseren umfassenden internen Fertigungsmöglichkeiten. Unsere Lösungen bieten eine individuelle Anpassung und Optimierung für jedes Projekt, während wir proaktiv nachhaltigkeitsorientierte Massnahmen in unsere Designs und Prozesse einbinden, um zu einer saubereren Umwelt beizutragen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.shl-medical.com/ Pressekontakt: Pressekontakt Carl Gillblad Communications and Marketing mailto:info@shl-medical.com Kundenanfragen Gilbert Fluetsch Commercial and Technical Services mailto:info-advantec@shl-medical.com Lieferantenbeziehungen Joel Scheidegger Supply Chain Management mailto:procurement-advantec@shl-medical.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164340/5913531 OTS: SHL Medical