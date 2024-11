Aktien New York: Weitere Gewinne zum Ausklang starker Woche

Die US-Börsen haben nach den teils deutlichen Vortagesgewinnen am Freitag überwiegend weiter angezogen. Der schon am Donnerstag besonders starke Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,71 Prozent auf 44.181,13 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,31 Prozent auf 5.967,13 Punkte hoch, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 0,02 Prozent höher bei 20.744,19 Zählern notierte. Bei Dow und Nasdaq 100 zeichnen sich damit Wochengewinne von jeweils 1,7 Prozent ab.

Der sogenannte "Trump Trade" - also die Kauflaune seit der Wahl von Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten - scheint an den New Yorker Börsen weiterhin zu ziehen. Wegen zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen sind die Indizes von ihren nach seinem Sieg erreichten Rekordmarken aber noch ein Stück weit entfernt.