Baerbock verlässt abends Klimakonferenz - auch bei Verlängerung

BAKU (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock verlässt am Abend die Klimakonferenz in Aserbaidschan und fliegt zurück nach Deutschland - selbst wenn das Gipfeltreffen wie erwartet verlängert werden sollte bis ins Wochenende. Die Verhandlungsführung würde in dem Fall Klimastaatssekretärin Jennifer Morgan übernehmen, wie aus Kreisen der deutschen Delegation verlautete. Die Ministerin wolle sich dann aber von Berlin aus intensiv einbringen und die deutsche Verhandlungslinie vorgeben.

Der Hintergrund: Die Grünen-Politikerin ist weiterhin gesundheitlich angeschlagen. Am Mittwoch musste sie deswegen ganz aussetzen, am Donnerstag hatte sie mehrere Termine absolviert und will das auch heute tun. Unter anderem ist ein Treffen mit dem aserbaidschanischen Außenminister Jeyhun Bayramov geplant sowie mit dem Klimakommissar der Europäischen Union, Wopke Hoekstra. Beobachter erwarten, dass nun kräftezehrende, nächtliche Verhandlungsrunden anstehen könnten.

Baerbock hat anstrengende Wochen hinter sich, vor ihrer Ankunft in Baku war sie noch beim EU-Außenministertreffen und besuchte am Dienstag auf dem Weg nach Aserbaidschan Polen und Armenien./toz/DP/mis