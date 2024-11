Devisen: Euro mit Stabilisierungsversuch auf tiefstem Niveau seit Oktober 2023

NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem tiefsten Niveau seit mehr als einem Jahr hat der Euro am Freitag einen Stabilisierungsversuch gestartet. Zunächst hatte der Euro seine jüngsten Verluste noch etwas ausgeweitet und mit gut 1,0461 US-Dollar ein weiteres Tief seit Oktober 2023 markiert. Am Morgen kostete ein Euro dann aber wieder 1,0487 Dollar und damit 0,1 Prozent mehr als tags zuvor.

Der Kurs des Euro steht seit dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl Anfang November unter Druck. Vor dem Wahlsieg des Republikaners mussten für einen Euro noch mehr als 1,09 Dollar gezahlt werden.

Seither sind den Finanzmärkten die Erwartungen an eine weitere Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed aber deutlich gesunken. So verfolgt Trump eine protektionistische Wirtschaftspolitik, die die Inflation wieder anheizen könnte. Bis hier mehr Klarheit herrscht, könnte sich die Fed vorsichtig zeigen mit Blick auf weitere, deutliche Zinssenkungen. Zudem profitiert der Dollar dank seines Status als "sicherer Hafen" vom weiterhin unsicheren geopolitischen Umfeld./mis/stk