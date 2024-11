Großbritannien: Unternehmensstimmung trübt sich unerwartet deutlich ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im November unerwartet deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 49,9 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem minimalen Rückgang auf 51,7 Punkten gerechnet.

Der Indikator signalisiert damit einen leichten Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität, da er knapp unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen ist.

Der Indikator für den Bereich Dienstleistungen sank um 2,0 Punkte auf 50,0 Punkt. Der Industrieindikator fiel um 1,3 Punkte auf 48,6 Punkte.

"Die erste Umfrage über den Zustand der Wirtschaft nach der Verabschiedung des Staatshaushaltes ist eine düstere Lektüre", kommentiert Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global Market Intelligence. "Die Unternehmen haben zum ersten Mal seit über einem Jahr einen Produktionsrückgang vermeldet, während die Beschäftigung nun schon zwei Monate in Folge gesunken ist."/jsl/mis