Pressestimme: 'Handelsblatt' zu elektronischer Patientenakte

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu elektronischer Patientenakte:

"Dass die Einführung flexibler gestaltet wird und möglicherweise später oder in Etappen erfolgt, Softwarehersteller somit mehr Zeit bekommen, ist kein Problem. Ein Blick auf das elektronische Rezept in diesem Jahr zeigt, was passieren kann, wenn eine digitale Lösung im Gesundheitswesen übereilt eingeführt wird: Sie funktioniert nicht auf Anhieb reibungslos, viele wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, und es kommt zu Protesten. Damit die ePA wirklich von allen akzeptiert wird, muss sie technisch nahezu einwandfrei funktionieren. Niemandem ist geholfen, wenn viele die ePA löschen, weil sie nicht damit zurechtkommen. Dann hilft sie weder Ärzten noch Patienten, und auch für die Forschung stehen keine brauchbaren Daten zur Verfügung."/yyzz/DP/nas