Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu BSW und AfD

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu BSW und AfD:

"AfD und BSW fischen in demselben Teich. Über einen Kamm scheren sollte man sie trotzdem nicht. Zwar eint die beiden der krude Blick auf Russland und Putin, aber in der Wirtschafts- und Sozialpolitik trennen sie Welten. Und Extremisten, die das Grundgesetz genauso überwinden wollen wie Grundrechte für Minderheiten, lässt Wagenknecht bewusst nicht in ihre Partei. Dieser Faktor, in Kombination mit der Grundhaltung ihrer Wählerschaft, erlaubt es Wagenknecht, die AfD so zu attackieren, wie es sonst keiner tut - und wie es den Rechten richtig weh tut. Doch diese haben auch einen Joker, der innerhalb des gemeinsamen Teichs Anklang findet: Die Verhandlungen des BSW mit CDU und SPD nach den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland machen Wagenknecht zum Steigbügelhalter des Establishments."/yyzz/DP/he