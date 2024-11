TAGESVORSCHAU: Termine am 22. November 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. November 2024

TERMINE UNTERNEHMEN FRA: Vinci, Investor Day GBR: Unilever, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/24 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/24 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 9/24 (endgültig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/24 08:00 DEU: BIP Q3/24 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q3/24 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 10/24 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/24 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Fortsetzung deutsch-indische Wirtschaftskonferenz «Global Summit» - u.a. mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Stuttgart DEU: Debatte über Kanzlerkandidatur der SPD + 09.00 Rede SPD-Chef Lars Klingbeil + 09.45 Rede Scholz 09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (9.30 h) und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel (14.00 h) 10:00 DEU: Bayerisches Oberstes Landesgericht verhandelt in Wirecard-Musterverfahren Schadenersatzklage eines Aktionärs, München 14:00 DEU: Jahreskonferenz des EU-Klimapakts in Deutschland, Berlin 15:00 DEU: Daimler Truck: Produktionsstart des eActros 600 mit Daimler-Truck-Chefin Karin Radström, Wörth am Rhein AZE: Geplantes Ende der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP29), Baku + 14.30 Pressestatement Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne)

