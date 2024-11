Ukrainisches Militär will um US-Raketenabwehr bitten

KIEW (dpa-AFX) - Nach dem Einschlag einer russischen Mittelstreckenrakete in der Ukraine verhandelt das Kiewer Militär mit den USA über Systeme zur Abwehr von Interkontinentalraketen. "Die Ukraine hat nicht die Mittel, um Interkontinentalraketen abzuschießen, aber die Amerikaner haben sie", sagte ein nicht genannter Vertreter der Streitkräfte der staatlichen Nachrichtenagentur Ukrinform in Kiew.

"Die Ukraine wird sich an die Vereinigten Staaten wenden, um solche Waffen geliefert zu bekommen", sagte er. Genannt wurden modernisierte Versionen des Flugabwehrsystems Patriot und das Raketenabwehrsystem Aegis Ashore. Solche Aegis-Abwehrschirme unterhalten die USA seit 2016 in Rumänien und seit wenigen Tagen auch in Polen. Sie richten sich angeblich gegen mögliche iranische Angriffe, Moskau versteht sie aber auch als Abwehr gegen seine Raketen.

Russland hat Präsident Wladimir Putin zufolge am Donnerstag demonstrativ eine neue Mittelstreckenrakete mit Mehrfachsprengköpfen auf die ukrainische Stadt Dnipro abgefeuert. Er drohte mit weiteren Raketenschlägen gegen die Ukraine, aber auch gegen deren Unterstützerländer.

Wegen der ständigen russischen Luftangriffe ist die Flugabwehr der Ukraine mit großer ausländischer Hilfe bereits verstärkt worden, ohne aber das ganze seit mehr als 1000 Tagen attackierte Land schützen zu können. Die Abwehrquote ist bei Drohnen sowie bei älteren sowjetischen Raketen und Marschflugkörpern gut. Gegen Iskander-Raketen und neue russische Hyperschallwaffen ist die ukrainische Flugabwehr fast immer machtlos./fko/DP/nas