Viele Stromkunden zahlen im neuen Jahr weniger

Energiekosten

Heidelberg (dpa) - Zum Jahreswechsel ändern erneut viele Grundversorger ihre Preise für Strom und Gas. Die Entwicklung ist unterschiedlich, wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Analyse des Vergleichsportals Verivox hervorgeht. Demnach profitiert beim Strom eine deutliche Mehrheit von günstigeren Preisen. Bei Erdgas sind jedoch mehr Haushalte von Preiserhöhungen betroffen als von Preissenkungen.

Grundversorger sind Energiefirmen, die in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom beziehungsweise Gas beliefern. Das sind oft kommunale Stadtwerke. 2022 bezogen die Haushalte in Deutschland laut Bundesnetzagentur 24 Prozent des Stroms über Grundversorgungsverträge. Bei Gas lag die Quote bei 18 Prozent. Für die Analyse wertete Verivox die Ankündigungen von mehr als 1.100 Grundversorgern aus.

Verivox: 1,8 Millionen Kunden profitieren von sinkenden Preisen

Bei Strom registrierte Verivox 280 Preissenkungen von durchschnittlich 10 Prozent. Bei einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden entspreche das einer Entlastung von rund 189 Euro im Jahr, erklärte ein Sprecher. Von den sinkenden Preisen profitierten rund 1,8 Millionen Haushalte. Doch nicht alle Versorger senken die Preise: 47 Strompreiserhöhungen von im Schnitt 8 Prozent wurden angekündigt, was im Jahr ein Plus von 116 Euro bedeutet. Von den Erhöhungen seien rund 300.000 Haushalte betroffen.

Beim Erdgas kündigten die Versorger 64 Preiserhöhungen von durchschnittlich 18 Prozent an. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden seien dies rund 416 Euro Mehrkosten pro Jahr, so der Sprecher. Rund 700.000 Haushalte seien davon betroffen. Allerdings gibt es auch 211 Gaspreissenkungen von durchschnittlich 12 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Entlastung von 381 Euro. Von den Senkungen würden 600.000 Haushalte profitieren.

Portale verweisen auf Sparmöglichkeiten durch Anbieterwechsel

Insgesamt bleibe das Preisniveau in der Grundversorgung auch nach den Preisänderungen hoch, stellte Verivox fest. «Während eine Kilowattstunde Gas im Standardtarif des örtlichen Gasversorgers im neuen Jahr durchschnittlich rund 14,2 Cent kostet, sind es im günstigsten überregionalen Neukundenangebot im Schnitt 9,2 Cent», erklärte der Sprecher. Bei Strom liege der Durchschnittspreis dann bei 43,5 Cent je Kilowattstunde. Beim günstigsten Neukundenangebot würden 26,9 Cent fällig. Auf das Sparpotenzial durch einen Anbieterwechsel hatte am Donnerstag auch das Vergleichsportal Check24 hingewiesen.