^NANNING, China, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 9. November wurde auf der

2024 Guangxi International Agricultural Expo eine Kampagne zur Steigerung des Bekanntheitsgrades von Liubao-Tee unter dem Motto ?Liubao Tea Shines in China" vorgestellt. Vertreterinnen und Vertreter der Teeindustrie aus dem ganzen Land kamen zusammen, um Erfahrungen auszutauschen und neue Möglichkeiten für die Entwicklung der Branche zu diskutieren. Wuzhou Liu Pao Tea ist ein berühmter Tee, der an im Ausland lebende Chinesinnen und Chinesen verkauft und bereits nach Südostasien und in andere Regionen exportiert wird. In den letzten Jahren hat die Stadt Wuzhou die regionale Verbrauchermarke ?Wuzhou Liu Pao Tea" sowie die kulturbezogene Marke ?Ancient Tea Boat Road" konsequent aufgebaut, um die Markenbekanntheit von Liubao-Tee zu steigern. Auf dem China Tea Brand Building Forum 2024, das gemeinsam von der China Tea Marketing Association und anderen Organisationen organisiert wurde, belegte Wuzhou Liu Pao Tea mit einem Markenwert von 4,973 Milliarden Yuan den 13. Platz unter den ?TOP 20 Regional Public Brand Value of Tea in China in 2024". Die Liubao-Teeindustrie beschäftigt mehr als 83.000 Menschen und versorgt mit einem Gesamtproduktionswert von über 20 Milliarden Yuan rund 310.000 Dorfbewohner. Nach Angaben des Department of Agriculture and Rural Affairs of Guangxi Zhuang Autonomous Region wurden 14 Marken mit geografischer Angabe aus Guangxi in die Liste der 100 besten Marken Chinas aufgenommen, was den zweiten Platz innerhalb Chinas bedeutet. In den letzten fünf Jahren wurden in Guangxi insgesamt 18 Sonderzonen für chinesische Agrarprodukte mit besonderen Merkmalen und 68 Sonderzonen für Agrarprodukte mit besonderen Merkmalen aus Guangxi eingerichtet. Im Jahr 2023 wurden in Guangxi 1.739 ökologische, biologische und landwirtschaftliche Produkte mit geografischer Angabe angebaut. Die Gesamtfläche betrug 16,58 Millionen Mu und der Gesamtproduktionswert der ökologischen und biologischen Landwirtschaftsprodukte überstieg 50 Milliarden Yuan. In Guangxi ist es nicht ungewöhnlich, dass Sektoren der Agrarindustrie wie Liubao-Tee den Menschen zu Wohlstand verhelfen. Als eine der wichtigsten Agrarprovinzen des Landes war Guangxi in den letzten Jahren eine der führenden Provinzen Chinas in Bezug auf den Bruttoproduktionswert in den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Viehzucht und Fischerei. Dank seiner herausragenden natürlichen Ressourcen in den Bereichen Forstwirtschaft, Obst- und Gemüseanbau, Viehzucht und Zuckerrohr ist Guangxi auch als ?Obstkammer" und ?Gemüsegarten" Chinas bekannt. Derzeit beträgt die Obstanbaufläche in Guangxi mehr als 20 Millionen Mu mit einem Ertrag von mehr als 32 Millionen Tonnen, womit Guangxi seit sechs Jahren in Folge an erster Stelle in China steht und etwa ein Achtel der Gesamtproduktion des Landes erzeugt. Guangxi ist seit Jahren die Nummer eins in der Produktion von Zitrusfrüchten, Kakis, Drachenfrüchten und Passionsfrüchten. Im Jahr 2023 wurden mehr als 18 Millionen Tonnen Zitrusfrüchte produziert, was einem Zehntel der weltweiten Gesamtproduktion entspricht. Landwirtschaftliche Marken wie ?Guiqi Mango", ?Qinmi Passion Fruit" und ?Rongan Kumquat" genießen im In- und Ausland einen guten Ruf. Huang Zhiyu, Direktor der Department of Agriculture and Rural Affairs of Guangxi Zhuang Autonomous Region, erklärte, dass Guangxi durch die volle Nutzung der Vorteile der reichlich vorhandenen Ressourcen in den Bereichen Forstwirtschaft, Obst, Gemüse, Viehzucht und Rohrzuckerindustrie neue Erfolge erzielt habe, indem es den Aufbau eines ?10+3+N"-Systems für eine moderne, für die Region typische Landwirtschaft beschleunigt und die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Landwirtschaft konsequent vorangetrieben habe. Guangxi gehört seit Jahren zu den zehn besten Regionen des Landes, wenn es um den Gesamtproduktionswert von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Viehzucht und Fischerei geht. Die Provinz hat erfolgreich Industriecluster im Wert von 600 Milliarden Yuan aufgebaut, darunter Getreide-, Rohrzucker-, Gemüse-, Obst-, Fischerei- und eine qualitativ hochwertige Viehwirtschaft. Daher wird Guangxi landesweit auch als ?Obstkammer", ?Zuckerdose" und ?Gemüsegarten" Chinas bezeichnet. Wei Bo, stellvertretender Direktor der Department of Agriculture and Rural Affairs of Guangxi Zhuang Autonomous Region, wies darauf hin, dass Guangxi beharrlich hochwertige Agrarmarken aufbaut, indem es sich auf die Verbesserung der Qualität landwirtschaftlicher Produkte konzentriert und der Zucht neuer Sorten, der Qualitätszertifizierung und der Standardisierung hohe Priorität einräumt. Bis heute hat Guangxi eine Reihe von Landwirtschaftsmarken mit dem chinesische Schriftzeichen ?Gui" registriert, die insgesamt 641 Marken in sieben Kategorien mit einem Markenwert von über 500 Milliarden Yuan umfassen. Source: The Department of Agriculture and Rural Affairs of Guangxi Zhuang Autonomous Region °