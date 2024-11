EU-Parlamentspräsidentin blickt mit Sorge auf Neuwahl

BERLIN (dpa-AFX) - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat sich besorgt über einen möglichen Erfolg von Populisten bei der anstehenden Bundestagswahl geäußert und Deutschlands proeuropäische Parteien aufgerufen, in wichtigen Fragen zusammenzustehen. "Was in Deutschland in den nächsten vier Jahren passiert, hat großen Einfluss auf die nächsten vier Jahre der Europäischen Union", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Der Wahlkampf und das Wahlergebnis in Deutschland werden auch ein Lackmustest für ganz Europa. Welchen Einfluss bekommen populistische Parteien, wen wählen enttäuschte Bürger?"

Metsola führte aus: "Die Europawahl war schon eine Art Momentaufnahme, nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland bin ich aber sehr besorgt." Ihr Appell richte sich an die proeuropäischen, proukrainischen Parteien in Deutschland: "Sie sollten bei den wichtigen Zukunftsthemen zusammenstehen." Zudem mahnte sie eine klare Positionierung der Bundesregierung in europäischen Fragen an. "Wir hoffen sehr, dass es mit der Bundestagswahl diese Klarheit geben wird", sagte sie. "Ein starkes Europa braucht ein starkes Deutschland. Und eine entschlossene deutsch-französische Allianz, auch ergänzt um Polen und Italien."/mee/DP/he