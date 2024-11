ROUNDUP 2: Hisbollah feuert etwa 240 Raketen auf Israel ab - mehrere Verletzte

(Aktualisierung: Höhere Zahl an Raketen in Israel und Toten im Libanon)

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach schweren israelischen Luftangriffen mit vielen Opfern im Libanon hat die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz ungewöhnlich viele Raketen auf Israel abgeschossen. Rund 240 Geschosse wurden nach Angaben des israelischen Militärs bis zum Abend gezählt.

Seit dem Morgen gab es in vielen Regionen Raketenalarm. Nicht nur im Norden Israels, sondern auch im Zentrum des Landes und in der Küstenmetropole Tel Aviv. Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom wurden mindestens sechs Menschen verletzt. In Petach Tikwa östlich von Tel Aviv gab es Schäden an Häusern. Dort heulten am Abend erneut die Sirenen.

Am Samstag waren bei israelischen Luftangriffen im Libanon nach neuen Angaben des Gesundheitsministeriums rund 84 Menschen getötet und 213 verletzt worden. Die Hisbollah-Miliz beschießt Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs vor mehr als einem Jahr mit Raketen. Israel hat mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Südlibanon geantwortet.