Aktien Asien/Pazifik: Gewinne in Japan, leicht abwärts in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Japan, Südkorea und Indien sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gegangen. Der Nikkei 225 gewann am Montag 1,3 Prozent auf 38.780 Punkte. Er bleibt damit allerdings innerhalb der Spanne der vergangenen Wochen auf Richtungssuche. Angeführt wurde der japanische Leitindex von den Papieren der Eisenbahngesellschaft Keisei Dentetsu mit zweistelligem Kursplus.

An Chinas Handelsplätzen ging es dagegen etwas weiter abwärts. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandswerten verlor im späten Handel rund ein halbes Prozent auf 3.848 Punkte. Der Index hatte bereits in der vergangenen Woche kräftig nachgegeben. Der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank 0,4 Prozent auf 19.155 Punkte und baute damit die Verluste der vergangenen Tage aus.

Der australische S&P/ASX 200 kletterte um 0,3 Prozent auf 8.417 Punkte./ag/zb