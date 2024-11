Aktien New York Schluss: US-Finanzminister-Nominierung sorgt für Rekordlaune

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Börsen haben am Montag die Nominierung des Hedgefonds-Managers Scott Bessent zum US-Finanzminister mit Bestmarken für Dow und S&P 500 gefeiert. Die zuletzt ins Stocken geratene Rally wurde wieder aufgenommen. Nur die technologielastige Nasdaq hinkte etwas hinterher.

Letztlich beendete der Dow Jones Industrial den Tag mit plus 0,99 Prozent auf 44.736,57 Punkten. Kurz nach dem Handelsstart war der bekannteste Wall-Street-Index über 44.800 Punkte gestiegen. Der S&P 500 , der seinen Höchststand bei gut 6020 Zählern erreichte, schloss 0,30 Prozent höher auf 5.987,37 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,14 Prozent auf 20.804,89 Punkte zu.

Seit Jahresanfang gerechnet notiert der Dow nun 18,7 Prozent Prozent höher. Das Plus im S&P 500 beläuft sich auf 25,5 Prozent und das im Nasdaq 100 auf 23,7 Prozent.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass der designierte US-Präsident Donald Trump den Gründer des Hedgefonds Key Square Group und ehemaligen Chief Investment Officer von Soros Fund Management als neuen Finanzminister vorschlagen wird. Bessent plädiert unter anderem für eine Senkung des Haushaltsdefizits auf drei Prozent und strebt ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von drei Prozent an. Erreicht werden soll das vor allem durch Deregulierung und die Förderung von täglich zusätzlich drei Millionen Barrel Rohöl.

Angesichts Bessents früherer Aussagen sei außerdem zu erwarten, "dass er zwar die Politik Trumps unterstützt, aber weniger konfrontativ bei der Zollpolitik vorgehen und auf mehr Stabilität für Wirtschaft und Märkte setzen wird", kommentierten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg. Diese Hoffnung auf mehr Vorhersehbarkeit mache sich auch auf den Zins- und Währungsmärkten bemerkbar. Der US-Dollar gab im Vergleich zum Euro nach und am Rentenmarkt stiegen die Kurse von US-Staatsanleihen deutlich, während die Renditen fielen./ck/he