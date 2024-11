Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag leicht gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Vormittag geringfügig um 0,05 Prozent auf 133,18 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,25 Prozent.

Damit konnten die Festverzinslichen nicht an die deutlichen Kursgewinne vom Freitag anknüpfen, als schwache Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für mehr Auftrieb gesorgt hatten. Der am Vormittag gemeldete Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland verlieh den Kursen der Bundesanleihen kaum neuen Schwung.

Zu Beginn der Woche hatte sich der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Philip Lane, zur Stützung der Wirtschaft für weitere Zinssenkungen ausgesprochen. "Andernfalls wird die Wirtschaft nicht ausreichend wachsen", sagte Lane in einem Interview mit der französischen Finanzzeitung "Les Echos". Nach den Aussagen sind die Renditen von Staatsanleihen aus der Eurozone größtenteils gesunken, während die Renditen für Bundesanleihen allerdings kaum nachgaben./jkr/la/men