DIHK-Umfrage: Deutsche Unternehmen im Ausland zuversichtlicher als zuhause

Deutsche Unternehmen schätzen ihre Geschäftsbedingungen im Ausland meist deutlich optimistischer ein als auf dem Heimatmarkt.

Das geht laut Deutscher Industrie- und Handelskammer (DIHK) aus einer Umfrage unter knapp 3500 Firmen mit Auslandsaktivitäten hervor, die am Montag in Berlin veröffentlicht wurde. In China blicken deutsche Unternehmen etwas zuversichtlicher auf die konjunkturelle Entwicklung. In den USA sind die Einschätzungen positiver als im weltweiten Durchschnitt, obwohl sich die Stimmung der Firmen während des Wahlkampfes etwas eingetrübt hat.

"In Nordamerika finden deutsche Unternehmen attraktive Geschäftsbedingungen vor, die am heimischen Standort fehlen", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Das gibt den Unternehmen Planungssicherheit." 38 Prozent der in den USA tätigen Betriebe erwarten in den nächsten zwölf Monaten eine bessere Konjunkturentwicklung vor Ort. Weltweit erwarten dies nur 27 Prozent. Fast 60 Prozent rechnen mit besseren Geschäften in den nächsten zwölf Monaten. In China erwarten 16 Prozent eine Verbesserung der Konjunktur nach zuvor nur sieben Prozent. Bei der Entwicklung der eigenen Geschäfte blicken 28 Prozent optimistisch ins nächste Jahr.

Besonders in China und Europa kämpfen laut DIHK viele Firmen mit einer rückläufigen Nachfrage und steigenden Kosten. In Nordamerika verunsichert die Aussicht auf mögliche neue Handelsbarrieren und Lieferkettenprobleme die Unternehmen. Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf höhere Zölle für Produkte aus Europa angekündigt.