FDP-Parteitag zwei Wochen vor Bundestagswahl geplant

Berlin (Reuters) - Die FDP will zwei Wochen vor der Bundestagswahl zu einem außerordentlichen Parteitag zusammenkommen.

Er werde am 9. Februar in Potsdam stattfinden, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag in Berlin. Die Liberalen wollten den Wählern ein Angebot für eine Richtungsentscheidung unter anderem in der Wirtschaftspolitik machen. Die FDP setzt sich für geringere Steuern sowie weniger Bürokratie ein und will sich zudem für ein Einhalten der Schuldenbremse stark machen.

Den Zusammenbruch der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP nannte Djir-Sarai gut. "Die Koalition war schlecht für das Land." Selbstverständlich werde die FDP mit Parteichef Christian Lindner als Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen. Die Ampel habe Deutschland nicht weitergebracht. Es wäre ein verlorenes Jahr gewesen, deswegen sei die vorgezogene Bundestagswahl Ende Februar richtig. Djir-Sarai sagte, die Union werde die Wahl gewinnen und CDU-Chef Friedrich Merz der nächste Kanzler. Der Vorsprung in den Umfragen sei zu groß. Unklar sei noch, mit wem die Union regieren werde. Darüber werde es bei der Wahl eine Richtungsentscheidung geben.

