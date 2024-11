GNW-Adhoc: ChatGPT wird zwei Jahre alt und Wirtschaftshochschulen setzen verstärkt auf KI-Integration im Unterricht

^RESTON, Virginia, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mehr als drei Viertel der

MBA- und Master-Studiengänge für Betriebswirtschaft haben künstliche Intelligenz (KI) in ihre Lehrpläne integriert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf ihrer Rolle in der Unternehmensethik, Entscheidungsfindung, praktischen Anwendungen und Strategieentwicklung, so die Umfrage (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.gmac.com/market-intelligence- and-research/market-research/application-trends- survey___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpiODQ1ZWQ5MWY1YWZmZjdlZjkwZTQ1Yj JiMDgzMTNiMzo2Ojc4NWM6NDQ2YTliMjI5ODFiYWQ4YjdjMzY4M2EzNmQwNGU2Y2M1OWE3NGU0MTkzYz Q2MmFmNWZkZWU0NjdiOGQ2NWY5NTpwOlQ6Tg), die letzten Monat vom Graduate Management Admission Council (GMAC (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.gmac.com/___.YzJ1OnBhdWxiYWtlc m5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpiODQ1ZWQ5MWY1YWZmZjdlZjkwZTQ1YjJiMDgzMTNiMzo2OjBmMTQ6NjA0Y TI1Nzg0ZjY0NzhhZDM0NDg5YzU0ZTEzMjRjMTZjODVlZjkzNzcyMjExY2U3MTUzZWNhYThmNGYyY2UyM DpwOlQ6Tg)) veröffentlicht wurde. Seit dem Aufstieg der generativen KI, der durch die Lancierung von OpenAIs ChatGPT Ende November 2022 angestoßen wurde, reagieren Wirtschaftshochschulen auf die wachsenden Forderungen potenzieller Studierender nach KI-Thematiken in ihrem Lehrplan und auf die prognostizierte Nachfrage der Arbeitgeber nach KI- Kompetenzen in den kommenden Jahren. Anfang dieses Jahres ergab eine Umfrage des GMAC (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.gmac.com/market- intelligence-and-research/research-library/admissions-and-application- trends/2024-gmac-prospective-students-survey-summary- report___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpiODQ1ZWQ5MWY1YWZmZjdlZjkwZTQ1Yj JiMDgzMTNiMzo2OjhiNDk6YjYyMTc3Njk5MzNkMGJkODA0NjllNzhjOGIzZDZjM2U3MDNmYWI5Y2U5OG E0YTE2MzYyNDU5ZjNhZWM2NWRjNjpwOlQ6Tg) unter über 4.000 angehenden Wirtschaftsstudierenden auf der ganzen Welt einen deutlichen Anstieg der Zahl der Kandidaten, die angaben, dass KI für ihren idealen Lehrplan an einer Wirtschaftshochschule unerlässlich ist - mittlerweile bis zu 40 Prozent. Später im Jahr zeigte eine Umfrage von GMAC (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.gmac.com/market-intelligence- and-research/research-library/employment-outlook/2024-corporate-recruiters- survey- report___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpiODQ1ZWQ5MWY1YWZmZjdlZjkwZTQ1Yj JiMDgzMTNiMzo2OmZmMTQ6ZmNhY2IxNjNiMzY3Nzk5NjJmNDM0NjgyZjcxNjQ2NjUwZGVlNGI3M2VkOT Q4Nzg0YzAyZjZmZDA3MjYyZDkxNjpwOlQ6Tg) unter fast 1.000 Personalverantwortlichen in Unternehmen weltweit - die Hälfte davon aus Global Fortune 500-Unternehmen -, dass Arbeitgeber zwar noch nicht allzu besorgt über die Kenntnisse von Absolventen von Wirtschaftshochschulen im Bereich KI sind, aber davon ausgehen, dass deren Bedeutung in den nächsten fünf Jahren immens zunehmen wird. ?Es besteht kein Zweifel daran, dass die Wirtschaftshochschulen bei der Reaktion auf die Marktanforderungen im Bereich des technologischen Fortschritts einen Gang zugelegt haben, ohne dabei die Vermittlung von Kernkompetenzen wie strategisches Denken und Problemlösung aus den Augen zu verlieren", sagte Joy Jones, CEO von GMAC. ?Die in diesem Jahr rapide angestiegenen Bewerbungen für betriebswirtschaftliche Studiengänge zeigen, dass die Wirtschaftshochschulen auf dem richtigen Weg sind, um den Anforderungen der Studierenden gerecht zu werden und den Absolventen dabei zu helfen, sich in einer von KI geprägten Welt die gefragtesten Fähigkeiten der Arbeitgeber anzueignen." Von der Basis aus Um besser zu verstehen, wie Wirtschaftshochschulen auf der ganzen Welt KI in die Lehrplanentwicklung, Verwaltungsprozesse und strategische Anwendungen integriert haben, hat GMAC im Jahr 2024 eine Fallstudienreihe (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.gmac.com/market-intelligence- and-research/gmac-research/ai-in-graduate-management- education___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpiODQ1ZWQ5MWY1YWZmZjdlZjkwZTQ 1YjJiMDgzMTNiMzo2OmM2Yzg6NWI1YzZkY2EzNmFiMzY5MTA1NzlhMTg4OTBlYjI0YjNmMzQxOTcwZDI 0Y2E3MWQ4NDQwMTFkNWZmNzVjZWU4NDpwOlQ6Tg) zum Thema ?KI in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung" gestartet. An der MIT (https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.gmac.com/market-intelligence- and-research/research-library/curriculum-insight/mit-sloan-ai-in-business- education___.YzJ1OnBhdWxiYWtlcm5vdGlmaWVkY29tOmM6bzpiODQ1ZWQ5MWY1YWZmZjdlZjkwZTQ 1YjJiMDgzMTNiMzo2OmMxZjY6YmU4MjM3MDVjMzliNWNlN2RjZDNlYTA1MjZjMmY3ODJkNTRmNDBkYTU 2NTk2MTcyYWVkNjJkODQ3NTA1ODlkNzpwOlQ6Tg) Sloan School of Management beispielsweise hat die Hochschulleitung eine koordinierte, auf Crowdsourcing basierende Strategie umgesetzt, um die Lehrkräfte zu ermutigen, sich zu engagieren und mit neuen Technologien zu experimentieren. Dieser Ansatz hat zu verschiedenen Projekten geführt, die voraussichtlich für eine breitere Nutzung skaliert werden, wie z. B. Chatbots im Unterrichtsraum, Tools zur Erfassung des Engagements von Studierenden und institutionsweite Tools für Verwaltungsfragen. Der Community-Ansatz hat auch den bedeutenden Vorteil, dass viele Menschen gleichzeitig den Markt beobachten und sich schnell verändernde und neu entwickelte Tools und Möglichkeiten identifizieren. ?Wir glauben, dass die Integration generativer KI in Lehre und Lernen ein hervorragendes Alleinstellungsmerkmal für MIT Sloan sein kann", sagte Rodrigo Verdi, stellvertretender Dekan für Studiengänge, Lehre und Lernen. ?KI ist ein großartiger Wegbereiter und eine Chance für eine Weiterentwicklung. Da das MIT selbst an der Spitze der Entwicklung der künstlichen Intelligenz steht, wollen wir uns hier noch stärker engagieren." Klein, aber oho in generativer KI Die European School of Management and Technology (ESMT (https://www.gmac.com/market-intelligence-and-research/research- library/curriculum-insight/esmt-ai-in-business-education)) in Berlin hat aufgrund ihrer relativ geringen Größe KI-Ressourcen langsam bereitgestellt, das Schwerpunktprojekt KI organisch erweitert und die zukünftige notwendige Ressourcenzuweisung sorgfältig geplant. Mit diesem Ansatz entwickelten sie ein einzigartiges Plug-in-System, das auf einem maßgeschneiderten Generative Pre- Trained Transformer (GPT) basiert und separate Schnittstellen für die Unterstützung und Schulung der Studierenden in akademischer Integrität sowie für die Unterstützung der Lehrkräfte bei der Kursentwicklung bietet. ?Wir blicken mit großer Spannung auf das transformative Potenzial von KI im akademischen Bereich", sagte Jörg Rocholl, Präsident der ESMT Berlin. ?An der ESMT Berlin ist es unser Ziel, einen fairen und verantwortungsvollen Zugang zu generativen KI-Technologien für unsere gesamte Community zu gewährleisten. Dies wird nicht nur unsere Fähigkeiten in Forschung, Lehre und Betrieb verbessern, sondern auch sicherstellen, dass wir an der Spitze des technologischen Fortschritts in der betriebswirtschaftlichen Ausbildung bleiben." 