EQS-News: LR Health & Beauty SE kann Wachstumstrend im dritten Quartal weiter steigern

LR Health & Beauty SE kann Wachstumstrend im dritten Quartal weiter steigern

Umsatz in Q3 2024 um 7,2 % auf 69,4 Mio. EUR deutlich erhöht

EBITDA reported in Q3 2024 auf 7,3 Mio. EUR und normalisiertes EBITDA auf 8,7 Mio. EUR gesteigert

Erfolgreiche Markteinführung von LR ZEITGARD Signature und Neuausrichtung des Karriereplans erhöhen den Zustrom neuer Partner und treiben Umsatz

Angepasste Prognose 2024: Umsatz im Korridor von 288 Mio. EUR bis 292 Mio. EUR, EBITDA reported im Korridor von 26 Mio. EUR bis 29 Mio. EUR

Ahlen, 26. November 2024 – Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das dritte Quartal 2024 und die ersten neun Monate 2024. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 steigerte die LR Health & Beauty SE den Umsatz (Warenerlöse) trotz des herausfordernden Marktumfeldes um 7,2 % auf 69,4 Mio. EUR (Q3 2023: 64,7 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten 2024 erzielte das Unternehmen damit einen Umsatz von 212,7 Mio. EUR gegenüber 205,6 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Anstieg von 3,4 %. Die neu in den Markt eingeführte Kosmetikproduktreihe LR ZEITGARD Signature sowie die Neuausrichtung des Karriereplans für Partner konnten dabei maßgeblich zum Umsatzwachstum beitragen.

Darüber hinaus erhöhte sich das EBITDA reported im dritten Quartal 2024 auf 7,3 Mio. EUR gegenüber 7,1 Mio. EUR im dritten Vorjahresquartal. Folglich betrug das EBITDA reported in den ersten neun Monaten 2024 19,0 Mio. EUR gegenüber 22,4 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Das normalisierte EBITDA stieg von 7,7 Mio. EUR im dritten Vorjahresquartal auf 8,7 Mio EUR im dritten Quartal 2024 deutlich an, sodass es auf 9-Monatssicht 23,1 Mio. EUR erreichte (9M 2023: 25,2 Mio. EUR).

Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, kommentiert: „Mit der Einführung der neuen Produktkategorie LR ZEITGARD Signature konnten wir einen der erfolgreichsten Produktlaunches der LR-Geschichte erreichen und nahtlos an die allesamt gelungenen Markteinführungen der jüngeren Vergangenheit anknüpfen. Daneben haben wir mit der vollzogenen Neuausrichtung des Karriereplans die Attraktivität unseres Geschäftsmodells für Partner weiter erhöht. Derzeit verzeichnen wir einen verstärkten Zustrom an neuen Partnern und einen signifikanten Zuwachs an erfolgreichen Karrieren. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, auch im Jahr 2024 deutlich zu wachsen und sehen uns bestens für ein noch erfolgreicheres 2025 aufgestellt.“

Auf Basis der Geschäftsergebnisse für die ersten neun Monate 2024 sowie der Neuausrichtung des Karriereplans für Partner im dritten Quartal 2024 hat die LR Health & Beauty SE ihre Prognose für Umsatz und EBITDA reported für das Gesamtjahr 2024 angepasst. Die LR Health & Beauty SE hat ihre Umsatzprognose erhöht und erwartet nunmehr im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz im Korridor von 288 Mio. EUR bis 292 Mio. EUR. Ursprünglich ging das Management von einem Umsatz (Warenerlöse) auf Vorjahresniveau aus (2023: 276,5 Mio. EUR). Daneben passte das Unternehmen seine Ergebniserwartungen für 2024 an und korrigierte die Prognose für das EBITDA reported, das nunmehr im Korridor von 26 Mio. EUR bis 29 Mio. EUR liegen soll. Ursprünglich ging das Management von einem im Vergleich zum Vorjahr leicht geringeren oder stabilen EBITDA aus (2023: 31,4 Mio. EUR). Grund hierfür ist, dass die Neuausrichtung des Karriereplans für Partner im dritten und vierten Quartal 2024 für einen deutlichen Zustrom neuer Partner sorgt, der sich positiv auf die Umsatzentwicklung auswirkt. Gleichzeitig wird das Ergebnis durch angefallene Refinanzierungskosten und vor allem durch einmalige, außerordentliche Effekte im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit der Änderung des Karriereplans belastet.

Valdemaras Gordinskis, Vice President Global Controlling and Investor Relations der LR Health & Beauty SE, erklärt: „Mit der Neuausrichtung des Karriereplans haben wir wichtige Weichen für ein nachhaltig profitables Wachstum gestellt. Dies wird zwar im vierten Quartal voraussichtlich einmalige, außerordentliche Effekte mit sich bringen, die unser Ergebnis belasten werden. Gleichwohl erwarten wir im kommenden Geschäftsjahr 2025 positive Effekte auf Umsatz und Profitabilität.“

Auch mit dem neuen Logistikzentrum am Standort Ahlen, das im Oktober 2024 in Betrieb genommen wurde, rüstet sich LR für künftiges Wachstum. Ein State-of-the-art-Lagersystem soll dabei für Effizienzgewinne sorgen und die Skalierungsmöglichkeiten verbessern.

Der Bericht für das dritte Quartal 2024 ist ab heute online auf der Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar.

*Als Emittentin der Neuen Anleihe 2024/2028 veröffentlicht die LR Health & Beauty SE die Zahlen für das dritte Quartal 2024 und die ersten neun Monate 2024 sowie für die entsprechenden Vorjahresperioden. Die Vorjahreszahlen 2023 können von den bislang bekanntgegebenen Zahlen 2023 der LR Global Holding GmbH abweichen.





LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool „LR neo“ der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business.

LR ist seit 1985 als „People Business“, bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben.

Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut.

Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht.

Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.





