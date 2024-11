G7-Außenminister beraten über Ukraine

FIUGGI (dpa-AFX) - Der Krieg in der Ukraine steht an diesem Dienstag im Mittelpunkt eines Treffens der Außenminister der Gruppe sieben demokratischer Industrienationen (G7) in Italien. Als Gast nimmt an den Beratungen in der Kleinstadt Fiuggi, etwa 80 Kilometer außerhalb von Rom, auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha teil. Weiteres Thema ist der Konflikt zwischen China und der Inselrepublik Taiwan.

Zum Auftakt am Montag war es insbesondere um die Lage im Nahen Osten gegangen. Die Bundesregierung wird durch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vertreten. Zum letzten Mal ist US-Außenminister Antony Blinken bei einem G7-Treffen dabei. Im nächsten Jahr wird dann die neue US-Regierung unter dem zurückkehrenden Präsidenten Donald Trump im Amt sein. Dies dürfte auch für die G7 Veränderungen mit sich bringen.

Nach Italien hat 2025 Kanada im Kreis der G7 den Vorsitz inne. Weitere Mitglieder sind Großbritannien, Frankreich und Japan. Vertreten ist auch die Europäische Union.